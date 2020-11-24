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Британская авиакомпания British Airways начала распродажу бокалов для шампанского, сервизов и другой утвари, которую раньше использовали во время авиаперелетов. Покупатели смогут «воссоздать магию полета с British Airways у себя дома», - говорят в компании, в последние месяцы терпящей огромные убытки из-за пандемии.

Предметы авиационного быта - постельное белье, тапочки, роскошный хрусталь и фарфор, тележки для развозки еды и полотенца - были размещены в понедельник на британском сервисе Whatabuy.

Самый дорогой лот, инсулированный бокс с кухни лайнера, выставлен по цене в 75 фунтов (около 7,6 тыс. рублей), подносы стоят десять фунтов за штуку.

«Это невероятная и уникальная возможность воссоздать магию полета с British Airways у себя дома», - говорится в заявлении бренд-директора компании Каролины Мартиноли.

Из-за сокращения количества перелетов на фоне пандемии Covid-19 конгломерат IAG, в который входят British Airways, испанская Iberia и еще несколько компаний, за первые девять месяцев 2020 года потерял 5,1 млрд фунтов. В тот же период прошлого года прибыль холдинга составляла 1,9 млрд фунтов.

Пассажиропоток авиакомпаний холдинга во втором квартале нынешнего года сократился на 95,3%, а за полгода - на 56,2%, говорилось в его июльской отчетности. В октябре холдинг сообщил, что в четвертом квартале будет совершать рейсы на уровне около 30% от прошлого года.

Причиной убытков в IAG назвали карантинные меры, которые вводят национальные и местные правительства.

Июльская распродажа искусства

British Airways в течение года пытались компенсировать потери. В этом году компания объявила, что намерена сократить 13 тыс. из 45 тыс. сотрудников, более тысячи сокращаемых позиций это пилоты.

В июле British Airways продала на аукционе Sotheby's 17 принадлежавших ей картин. Среди них была работа Бриджет Райли Cool Edge, которая ушла с молотка за 1,87 млн фунтов (около 189 млн рублей).

Работа британца Дэмиена Херста "Valium" была оценена значительно ниже - 27500 фунтов (2,79 млн руб). Цена остальных картин тоже была на несколько порядков ниже. Общая выручка от аукциона составила 2,2 млн фунтов (223 млн руб.).

Большой спрос

В British Airways подчеркивают, что нынешняя распродажа, в отличие от июльской, вызвана не только финансовыми нуждами. Из-за сокращения персонала и изменений в составе флота компании на ее складах образовались излишки, от которых нужно избавиться.

Роб Берджесс, эксперт посвященного скидочным программам авиакомпаний сайта Headforpoints.com говорит, что распродажа вызвала ажиотаж в сообществе любителей перелетов.

«Кажется, у покупателей огромный аппетит. Я думаю, отчасти это ностальгия, а отчасти - потому что очень дешево, учитывая, у кого закупает эти предметы BA», - говорит он.

Четыре блюда для пасты престижной марки William Edwards можно купить у авиакомпании всего за 40 фунтов. На сайте магазина это средняя цена одной большой тарелки.

«Часть лотов - одеяла, бокалы для бренди и шампанского - уже распроданы», - добавляет Берджесс.