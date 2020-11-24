Действующие в Эстонии коронавирусные ограничения — одни из самых мягких в Европе

Такие ограничения были еще более мягкими в Молдове и Беларуси. Из-за ограничений, которые вступят в силу во вторник, Финляндия и Хорватия, например, превзойдут Эстонию по своей общей мягкости. Тем не менее меры, действующие в большинстве европейских стран, более строгие, чем в Эстонии.