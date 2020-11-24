Действующие в Эстонии коронавирусные ограничения — одни из самых мягких в Европе

Согласно текущему обзору научных сотрудников Оксфордского университета, введенные государством ограничения для борьбы с коронавирусом в Эстонии одни из наименее жестких по сравнению с другими европейскими странами.
Еще в понедельник вечером Эстония была в авангарде Европы с точки зрения слабых ограничений, введенных из-за коронавируса, пишет Rus.ERR.
Такие ограничения были еще более мягкими в Молдове и Беларуси. Из-за ограничений, которые вступят в силу во вторник, Финляндия и Хорватия, например, превзойдут Эстонию по своей общей мягкости. Тем не менее меры, действующие в большинстве европейских стран, более строгие, чем в Эстонии.
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