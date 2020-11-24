Тайный умысел удаленного обучения – через младшее поколение защитить старшее

В конце ноября по настоятельному предложению Департамента здоровья гимназисты Харьюмаа и Ида-Вирумаа должны перейти на удаленное обучение. Речь идет о 87 школах. Форма обучения продлится до 10 января. Некоторые школы соглашаются с ситуацией проще, чем другие, применяют разработанные весной рабочие приемы и виртуальные пространства. Удаленное обучение, как кажется, должно защитить старшее поколение, ограничив круг общения молодежи, пишет Postimees.
Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) сказал Postimees, что время удаленного обучения продлили потому, что приближаются рождество и школьные каникулы. Если же коронавирус не будет распространяться так масштабно, как сейчас, после новогодних праздников гимназисты вернутся в школы. Кажется совершенно невероятным, что принятое сейчас решение об отправке на удаленное обучение отменят раньше января.
Департамент здоровья массово тестирует учителей харьюмааских и таллиннских школ. По состоянию на 15 ноября были протестированы 1715 работников 114 учебных заведений (из них 44 общеобразовательных школ, остальное – кружки и детские сады), 10 из которых оказались коронапозитивными.
Все давшие положительный результат педагоги работают в частных учебных заведениях. Департамент здоровья надеется подвести черту в тестировании уже на этой неделе. Руководитель научного совета при правительстве Ирья Лутсар объяснила, что предложение отправить гимназистов школ Харьюмаа и Ида-Вирумаа сделал Департамент здоровья, поскольку заражаемость молодежи – подростков в возрасте 10-19 лет – резко растет из недели в неделю: на 46 неделе рост составил целых 300 процентов. Лутсар уточнила, что школьные вспышки все же не оставляют заметный след в общереспубликанском распространении коронавируса.
По состоянию на вчера в Харьюмаа и Ида-Вирумаа имелись восемь школьных очагов. По данным Postimees, очаги зафиксированы в Таллиннской 32-й средней школе, Ласнамяэской русской гимназии, Маардуской гимназии и Линнамяэском русском лицее. Также очаги имеются в двух силламяэских, одной кохтла-ярвеской и одной йыхвиской школах. В некоторых школах заболели учителя, в некоторых – ученики.
Почему же на удаленное обучение отправляют именно гимназистов, если коронапозитивными оказались 10-19-летние? Министерство образование объяснило, что среди 10-19-летних больше всего зараженных в возрастной группе 15-19 лет. Также исходили из того, что у более младших школьников пока нет настолько хороших навыков учебы, как у гимназистов, которые лучше справляются и с планированием времени, и с использованием дигитальных средств.
«Также младшим школьникам нужно больше поддержки родителей. Это означает, что во многих семьях будет нарушена рабочая жизнь родителей», - объяснила советник по СМИ министерства Лийса Тагель. Также она отметила, что если отправить гимназистов домой, то народу в школе сразу станет меньше, так будет проще рассеивать детей.
В Виймсиской школе на гимназическом уровне учится 451 ученик. «У нас переход на дистанционное обучение проходит весьма плавно», - сказала руководитель школы Кармен Пауль. И две предыдущие недели ученики находились на удаленке. На этой неделе идет смешанное обучение, то есть гимназисты частично учатся в школе, частично дома. С 30 ноября все перейдут на дистанционное обучение. Весной школа приняла в использование две дигитальные платформы: Google Meet и Teams. Последнюю используют в случае больших групп.
Половина удаленного обучения
Учитель эстонского языка и литературы Виймсиской школы Кристийне Курема сказала, что гимназисты должны участвовать в уроках при помощи видеомоста, и что уроки начинаются и в то же время, что и в школе: «Понятно, что обучение через интернет требует хорошего планирования времени, самодисциплины и мотивации учиться – все это при нахождении дома в одиночестве требует преодоления себя». Ученик задействован в дигитальном обучении, он может через сайт участвовать в работе группы и решать творческие задания. Курема заверила, что делает все возможное, чтобы каждый ученик мог активно участвовать в виртуальных уроках и развивать творческое мышление, а также добавила, что поскольку гимназисты две недели находились на дистанционном обучении, они очень ждали возможности вернуться на школу.
Директор Кохтла-Ярвеской госгимназии Хендрик Агур сказал, что в этой школе практикуют гибридное обучение: «Это означает, что ученик сам выбирает, учится он удаленно или на месте в школе». Он добавил, что полный переход на дистанционное обучение будет обсуждаться тогда, когда поступит соответствующее распоряжение: «Нам поступил один телефонный звонок, всю остальную информацию мы черпаем через СМИ. Это непрофессионально». По словам директора, школе же нужно заниматься и логистикой: например, нужно ли в четверг заказывать фрикадельки или морковь. Планирование этой работы не должно, по мнению директору, происходить через новости.
Postimees поговорил с учителями таллиннских и ида-вирумааских школ, и многие из них не понимают, почему гимназическая часть не может оставаться на гибридном обучении. И Агур считает, что гибридное решение является лучшим вариантом, но он отметил, что гибридное обучение может оказаться сложным для многих школ с организационной точки зрения. «Это требует большой поддержки, технической расторопности и сотрудничества», - объяснил он. Очень много зависит и от учеников: могут ли они сосредоточиться на видеообучении: «Все это зависит от мотивации учителя и от учеников, они же являются партнерами учителей, и никакой самодеятельности».
И мэр Таллинна Михаил Кылварт недоволен ситуацией. Он подал ходатайство при необходимости продолжить контактное обучение в гимназиях. По словам Кылварта, в гимназической части нужно сохранить гибкое обучение: «Поскольку весенний опыт показал, что дистанционное обучение подходит не всем, мы должны были сохранить при необходимости возможность контактного обучение для учеников гимназической ступени». Таким образом, можно было бы избежать возможного негативного влияния дистанционного обучения.
Проблемы дистанционного обучения
Бывший министр образования и науки Майлис Репс давала весной длинные интервью, в которых объясняла, что в каждой школе есть ученики, которые не появляются на уроках. «В целом у нас не очень много прогульщиков – ни прежде, ни сейчас, - сказала директор Виймсиской школы Пауль. – В Виймсиской школе есть учебный консультант, который присматривает за учениками. Если кто-то исчезает, он связывается с ним лично. Это, во-первых. «Во-вторых, ученикам трудно пропасть, если удаленное обучение проходит по расписанию в реальном времени. Так что нельзя утверждать, что ученики исчезают массово. Скорее сложно достучаться до учеников, которые другой раз пропадают и при контактном обучении», - сказала учитель эстонского языка и литературы Курема. Минусом же она считает то, что время между отправкой сообщения и получением ответа иногда может быть сравнительно долгим.
В прошлом году в Кохтла-Ярвеской гимназии было больше учеников, и тогда было больше прогульщиков. Руководитель школы ничего не хочет прогнозировать, но надеется, что ученики не будут пропускать уроки и не станут выходить из контакта. Но именно поэтому школа не хочет переходить на удаленное обучение.
И хотя в конце месяца школы вернутся на весенний режим обучения, теперь они намного умнее и внимательнее, например, там знают, какими виртуальными платформами пользоваться.
Термокамеры таллиннских школ
Чтобы измерять температуру приходящих, в сентябре город Таллинн установил в школах термокамеры.
В Таллиннском департаменте образования Postimees сказали, что термокамеры установлены во всех муниципальных школах, то есть в 58 образовательных учреждениях и десяти школах по интересам. В государственные школы термокамеры не ставили. В число государственных учебных заведений входит большинство таллиннских профтехов.
Переход на дистанционное обучение требует от учителя переделки всего плана работы. Это требует времени. Не секрет, что работа учителя с полной нагрузкой никак не укладывается в 35 часов в неделю. Дистанционное обучение еще больше увеличивает нагрузку, сказал учитель Курема. И все же она отметила, что дистанционное обучение, по крайней мере, ее предмета в ее школе организовано хорошо. С математикой, как она считает, все намного сложнее, ученик должен понимать, что необходимо включаться в темы урока, решать задачи. Курема привела в пример, что в Google Frive можно как писать сочинения, так и выполнять развивающие функциональное учение читать задания. Она, как учитель, может зайти в документ каждого ученика, проконсультировать во время писания и обратить внимание на то, что необходимо.
Тайный умысел: посадить детей дома
Если в другое время молодежь много перемещается в пространстве, переход на домашнее обучение означает, что они будут сидеть дома, не посещая и кружки. Так можно было бы обеспечить, чтобы они не заболели сами и не передали вирус дальше, что в свою очередь защитить старшее поколение. «Это сократило бы заражение во всем обществе», - объяснила руководитель научного совета Ирья Лутсар.
Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что у гимназистов есть полное право и возможность гулять на свежем воздухе, что и крайне рекомендуется: «Это можно делать в узком кругу семьи или с одним другом». Он объяснил, что ожиданий того, что молодежь полностью сядет дома, нет.
Однако перемещения сокращают и ограничением посещения кружков: на занятиях по интересам одновременно могут находиться до десяти человек, на мероприятиях обязательно носить маски и действует правило 2+2. Родители же, по словам Кийка, могли бы поговорить с подрастающим поколением об ограничениях и коронавирусе: «Гимназисты – это не маленькие дети, это молодые люди, с которыми можно спокойно поговорить, объяснить ситуацию. Очень разумно было бы исключить введение чрезвычайного положения, которое некоторые страны уже ввели».