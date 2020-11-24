Тайный умысел удаленного обучения – через младшее поколение защитить старшее

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) сказал Postimees, что время удаленного обучения продлили потому, что приближаются рождество и школьные каникулы. Если же коронавирус не будет распространяться так масштабно, как сейчас, после новогодних праздников гимназисты вернутся в школы. Кажется совершенно невероятным, что принятое сейчас решение об отправке на удаленное обучение отменят раньше января.

Департамент здоровья массово тестирует учителей харьюмааских и таллиннских школ. По состоянию на 15 ноября были протестированы 1715 работников 114 учебных заведений (из них 44 общеобразовательных школ, остальное – кружки и детские сады), 10 из которых оказались коронапозитивными.

Все давшие положительный результат педагоги работают в частных учебных заведениях. Департамент здоровья надеется подвести черту в тестировании уже на этой неделе. Руководитель научного совета при правительстве Ирья Лутсар объяснила, что предложение отправить гимназистов школ Харьюмаа и Ида-Вирумаа сделал Департамент здоровья, поскольку заражаемость молодежи – подростков в возрасте 10-19 лет – резко растет из недели в неделю: на 46 неделе рост составил целых 300 процентов. Лутсар уточнила, что школьные вспышки все же не оставляют заметный след в общереспубликанском распространении коронавируса.

По состоянию на вчера в Харьюмаа и Ида-Вирумаа имелись восемь школьных очагов. По данным Postimees, очаги зафиксированы в Таллиннской 32-й средней школе, Ласнамяэской русской гимназии, Маардуской гимназии и Линнамяэском русском лицее. Также очаги имеются в двух силламяэских, одной кохтла-ярвеской и одной йыхвиской школах. В некоторых школах заболели учителя, в некоторых – ученики.

Почему же на удаленное обучение отправляют именно гимназистов, если коронапозитивными оказались 10-19-летние? Министерство образование объяснило, что среди 10-19-летних больше всего зараженных в возрастной группе 15-19 лет. Также исходили из того, что у более младших школьников пока нет настолько хороших навыков учебы, как у гимназистов, которые лучше справляются и с планированием времени, и с использованием дигитальных средств.

«Также младшим школьникам нужно больше поддержки родителей. Это означает, что во многих семьях будет нарушена рабочая жизнь родителей», - объяснила советник по СМИ министерства Лийса Тагель. Также она отметила, что если отправить гимназистов домой, то народу в школе сразу станет меньше, так будет проще рассеивать детей.

Лийса Тагель. ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

В Виймсиской школе на гимназическом уровне учится 451 ученик. «У нас переход на дистанционное обучение проходит весьма плавно», - сказала руководитель школы Кармен Пауль. И две предыдущие недели ученики находились на удаленке. На этой неделе идет смешанное обучение, то есть гимназисты частично учатся в школе, частично дома. С 30 ноября все перейдут на дистанционное обучение. Весной школа приняла в использование две дигитальные платформы: Google Meet и Teams. Последнюю используют в случае больших групп.

Половина удаленного обучения