ФОТО ⟩ Старое здание редакции Postimees получит новый облик и два дополнительных этажа

В новом доме на Маакри, 23а будет 17 этажей и 10 000 квадратных метров площади. Девелопер начнет работы в конце этого года, а реконструкцию запланировано завершить к четвертому кварталу 2021 года. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную коронавирусом, Fausto Capital решила начать строительство нового объекта», - сказал руководитель по продажам компании Эйнар Нийн.

После реконструкции у здания появятся два застекленных этажа. ФОТО: Fausto Capital

По словам Нийна, на рынке сейчас определенно меньше клиентов, ищущих новые площади, и поиск арендатора дольше, но спрос на удачно расположенные и качественные арендные площади есть. «Ведутся активные переговоры с рядом компаний по поиску якорного арендатора дома Maakri HUB. Наше видение - объединить в Maakri HUB ИТ-компании и добиться синергии в этой области. Это не препятствует переезду в новый дом фирм, занимающихся бизнесом в других», - добавил Нийн.

Так будет выглядеть дом на Маакри, 23а после реконструкции. ФОТО: Fausto Capital

На первом этаже здания будет ресторан и общественная зона для встреч и собраний. Точные планировки офисов и решения внутренней отделки будут разрабатываться совместно с арендаторами. Во дворе будет небольшой зеленый оазис с уютным освещением и зоной отдыха. Офис в центре города позволяет использовать легкий транспорт, поэтому будет построена велосипедная парковка с раздевалками и местами для зарядки скутеров.

Так будет выглядеть дом на Маакри, 23а после реконструкции. ФОТО: Fausto Capital

В декабре прошлого года Postimees Grupp, который ранее являлся якорным арендатором в здании Maakri, 23a, переехал в новый крупный объект Fausto Capital - Fahle Park, деловой район, строящийся Fausto в квартале бывшего ЦБК на Тартуском шоссе, где первая очередь состоит из 32 000 квадратных метров новых коммерческих площадей с офисами, ресторанами, местами для отдыха и развлечений. Общая площадь Fahle Park составит более 120 000 квадратных метров.