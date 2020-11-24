Вт, 24.11.2020
Разногласия вызывает разве что вопрос, должно ли государство поддерживать именно эстонскую национальную культуру/ Мартин Мельдер
Мартин Мельдер
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  • В Раквере начался процесс над Марти Куузиком

В Раквере начался процесс над Марти Куузиком

Во вторник утром в Раквереском доме правосудия Вируского уездного суда начался процесс над Марти Куузиком, которого прокуратура обвиняет в применении физического насилия. Суд должен был начаться еще весной, но из-за эпидемии коронавируса его пришлось отложить, пишет Virumaa Teataja.

До начала судебного заседания Марти Куузик не захотел давать комментарии журналистам.

Уголовное производство в отношении Марти Куузика было начато 29 апреля прошлого года, когда в СМИ просочилась информация о предполагаемом семейном насилии с его стороны.

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