В Раквере начался процесс над Марти Куузиком

Во вторник утром в Раквереском доме правосудия Вируского уездного суда начался процесс над Марти Куузиком, которого прокуратура обвиняет в применении физического насилия. Суд должен был начаться еще весной, но из-за эпидемии коронавируса его пришлось отложить, пишет Virumaa Teataja.