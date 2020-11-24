В Раквере начался процесс над Марти Куузиком

Во вторник утром в Раквереском доме правосудия Вируского уездного суда начался процесс над Марти Куузиком, которого прокуратура обвиняет в применении физического насилия. Суд должен был начаться еще весной, но из-за эпидемии коронавируса его пришлось отложить, пишет Virumaa Teataja.
До начала судебного заседания Марти Куузик не захотел давать комментарии журналистам.
Уголовное производство в отношении Марти Куузика было начато 29 апреля прошлого года, когда в СМИ просочилась информация о предполагаемом семейном насилии с его стороны.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!