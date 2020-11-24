Вт, 24.11.2020
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Михаил Кылварт

Министром образования и науки станет Яак Ааб

Яак Ааб.

ФОТО: Sander Ilvest

Премьер-министр Юри Ратас написал в соцсетях, что сегодня вечером он предложит правлению Центристской партии назначить на пост министра образования и науки нынешнего министра государственного управления Яака Ааба, а на пост министра государственного управления - возглавляющую комиссию Рийгикогу по делам Европейского союза Аннели Отт, передает Postimees.

«Яак работал учителем и главой местного самоуправления, входил в несколько составов Рийгикогу и вносил свой вклад в качестве министра в трех правительствах. Сфера образования всегда была очень важна для Центристской партии и Яак Ааб с его опытом и компетентностью определенно является достойным кандидатом, чтобы продолжить профессиональную деятельность Майлис Репс», - пояснил Ратас.

«Аннели Отт имеет многолетний опыт работы на уровне местных советов, а также волостного и городского управления. Как  избранный от Юго-Восточной Эстонии член Рийгикогу она также выступала за сбалансированное региональное развитие Эстонии и внесла свои знания и навыки в успешное проведение административной реформы, - пояснил Ратас. - Аннели, безусловно, продолжит проводимую в центристском правительстве работу по укреплению роли, потенциала и доходной базы местных самоуправлений, чтобы они на местном уровне были сильным партнером для государства».

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