Министром образования и науки станет Яак Ааб

«Яак работал учителем и главой местного самоуправления, входил в несколько составов Рийгикогу и вносил свой вклад в качестве министра в трех правительствах. Сфера образования всегда была очень важна для Центристской партии и Яак Ааб с его опытом и компетентностью определенно является достойным кандидатом, чтобы продолжить профессиональную деятельность Майлис Репс», - пояснил Ратас.

«Аннели Отт имеет многолетний опыт работы на уровне местных советов, а также волостного и городского управления. Как избранный от Юго-Восточной Эстонии член Рийгикогу она также выступала за сбалансированное региональное развитие Эстонии и внесла свои знания и навыки в успешное проведение административной реформы, - пояснил Ратас. - Аннели, безусловно, продолжит проводимую в центристском правительстве работу по укреплению роли, потенциала и доходной базы местных самоуправлений, чтобы они на местном уровне были сильным партнером для государства».