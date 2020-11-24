Министром образования и науки станет Яак Ааб, Аннели Отт займет его пост

Премьер-министр Юри Ратас написал в соцсетях, что сегодня вечером он предложит правлению Центристской партии назначить на пост министра образования и науки нынешнего министра государственного управления Яака Ааба, а на пост министра государственного управления - возглавляющую комиссию Рийгикогу по делам Европейского союза Аннели Отт, передает Postimees.
«Яак работал учителем и главой местного самоуправления, входил в несколько составов Рийгикогу и вносил свой вклад в качестве министра в трех правительствах. Сфера образования всегда была очень важна для Центристской партии и Яак Ааб с его опытом и компетентностью определенно является достойным кандидатом, чтобы продолжить профессиональную деятельность Майлис Репс», - пояснил Ратас.
Новым министром государственного управления Ратас предложит сделать члена Рийгикогу Аннели Отт.
«Аннели Отт имеет многолетний опыт работы на уровне местных советов, а также волостного и городского управления. Как избранный от Юго-Восточной Эстонии член Рийгикогу она также выступала за сбалансированное региональное развитие Эстонии и внесла свои знания и навыки в успешное проведение административной реформы», - пояснил Ратас.
Премьер-министр также отметил, что Отт, безусловно, продолжит проводимую центристским правительством работу по укреплению роли, потенциала и доходной базы местных самоуправлений, чтобы они на местном уровне были сильным партнером для государства.
Аннели Отт окончила отделение физической культуры Тартуского университета. С 2009 по 2010 она была мэром Выру. В 2011-2014 она работала в Таллинне заместителем старейшины горуправы Нымме.
До того, как она вступила в Центристскую партию, до 2011 года она была членом Социал-демократической партии.