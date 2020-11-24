Baltika расширяет свои цифровые рынки в странах Балтии и Восточной Европы

Цифровая стратегия эстонского швейного концерна Baltika Grupр предусматривает расширение и выход на различные веб-платформы, чтобы закрепиться на рынке в странах Балтии и Восточной Европы; предприятие налаживает сотрудничество с литовской Pigu Group и чешской GLAMI.
Продажа по электронным каналам Baltika Grupр по состоянию на данный момент в 2020 году составила 11,5%, что было почти на 6 процентов больше, чем в прошлом году, сообщила BNS пресс-служба предприятия.
С середины ноября одежду брендов Monton, Baltman и Ivo Nikkolo, наряду с обычными магазинами и интернет-магазинами группы, можно приобрести в интернет-универмаге литовской Pigu и через поисковый мотор GLAMI.
«Мы первыми начнем сотрудничество в рамках стран Балтии с группой Pigu, то есть, будем представлены в интернет-универмагах Kaup24.ee, Pigu.lt и 220.lv", - сообщил в пресс-релизе руководитель электронных каналов Baltika Рогер Пукс.
По его оценке, расширение и выход на международные интернет-универмаги в данной ситуации, скорее всего, самая эффективная возможность выйти со своим ассортиментом на новые рынки и протестировать продукцию.
“Pigu для нас место с самым высоким потенциалом, с помощью которого мы можем выйти на литовский рынок. У них самая сильная позиция среди местных интернет-универмагов», - отметил Пукс.
Он добавил, что с GLAMI Baltika начнет работать в странах Балтии, но в долгосрочной перспективе расширит свое цифровое присутствие и на другие регионы в Восточной Европе.Продажа по электронным каналам Baltika Grupр по состоянию на данный момент в 2020 году составила 11,5%, что было почти на 6 процентов больше, чем в прошлом году, сообщила BNS пресс-служба предприятия.
С середины ноября одежду брендов Monton, Baltman и Ivo Nikkolo, наряду с обычными магазинами и интернет-магазинами группы, можно приобрести в интернет-универмаге литовской Pigu и через поисковый мотор GLAMI.
«Мы первыми начнем сотрудничество в рамках стран Балтии с группой Pigu, то есть, будем представлены в интернет-универмагах Kaup24.ee, Pigu.lt и 220.lv», - сообщил в пресс-релизе руководитель электронных каналов Baltika Рогер Пукс.
По его оценке, расширение и выход на международные интернет-универмаги в данной ситуации, скорее всего, самая эффективная возможность выйти со своим ассортиментом на новые рынки и протестировать продукцию.
“Pigu для нас место с самым высоким потенциалом, с помощью которого мы можем выйти на литовский рынок. У них самая сильная позиция среди местных интернет-универмагов», - отметил Пукс.
Он добавил, что с GLAMI Baltika начнет работать в странах Балтии, но в долгосрочной перспективе расширит свое цифровое присутствие и на другие регионы в Восточной Европе.
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