Увязшее в долгах предприятие Eesti Post надеется решить свои проблемы в ближайшие годы

За первые девять месяцев текущего года предприятие снова получило прибыль, а его краткосрочная долговая нагрузка снизилась почти на десятую часть. В то же время пока непонятно, что принесет следующий год, потому что модели поведения людей могут измениться по мере роста безработицы и снижения потребления.

Счета будут оплачены

По словам министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Сиема, управление Eesti Post необходимо сделать более эффективным. «Eesti Post - крупная компания, а в случае с крупными компаниями всегда можно повысить эффективность операций, пересмотреть расходы, приостановить некритические инвестиции и т.д. Новый наблюдательный совет и правление уже активно занимаются этими вопросами», - сообщил Сием. – Наша цель - смотреть в будущее, чтобы компания Eesti Post была максимально удобной для клиентов, эффективной и уважаемой. В компании меня заверила, что все обязательства перед партнерами, поставщиками и сотрудниками обязательно будут выполнены в установленные сроки».

Для выяснения причин возникновения проблем в августе было решено начать спецпроверку управленческих решений в Eesti Post, результаты которого должны стать известны в первом квартале 2021 года. Сием сказал, что в ходе проверки хотят выяснить, как принятые в компании решения повлияли на деятельность предприятия в 2018-2020 годах. «Во многом поводом для этого стала информация, полученная от совета предприятия», - сказал Сием, а также добавил, что спецпроверка - это не охота на ведьм, а возможность принимать более правильные решения в будущем».

Можно критиковать за предыдущие решения руководство Eesti Post и работу совета, но ясно, что в случае почтовых услуг нельзя полностью исходить из обычной бизнес-логики. Например, в прошлом году предприятие Eesti Post было единственным участником конкурса универсальных почтовых услуг, в котором оно одержало победу. Сделанное фирмой для участие в конкурсе предложение изначально было убыточным. Универсальная почтовая служба может принести компании общие убытки в размере более 40 миллионов евро в период с 2019 по 2024 год. Однако предоставление данных услуг является основной задачей Eesti Post, и, несмотря на снижение спроса на услуги, они чрезвычайно важны для жителей Эстонии. До сих пор Eesti Post покрывала большую часть убытков, возникавших из-за почтовых услуг и периодических изданий, за счет других бизнес-услуг, но, по мнению экспертов, данная модель не может считаться жизнеспособной.

Комментируя победу в прошлогоднем конкурсе почтовых услуг, бывший председатель наблюдательного совета Eesti Post Бо Хенрикссон сказал, что каждое предприятие - государственное или частное - помимо собственника имеет обязательства перед своими сотрудниками и клиентами.

«Eesti Post должна иметь возможность платить сотрудникам конкурентоспособную и достойную зарплату и предлагать клиентам качественные услуги. В случае универсальной почтовой услуги это означает, что государство, как заказчик услуги, должно обеспечить основанные на затратах цены и компенсацию необоснованных убытков, что также предусматривает Закон о почтовой связи», - сказал Бо Хенрикссон. Кроме того, государство как собственник ожидает, что Eesti Post не только будет предоставлять универсальные почтовые услуги, исходя из общественных интересов, но и будет работать как прибыльное предприятие. Конечно, от компании ожидаются и дивиденды, но в настоящее время правительство не планирует получать дивиденды от Eesti Post в 2020–2023 годах.