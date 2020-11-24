Увязшее в долгах предприятие Eesti Post надеется решить свои проблемы в ближайшие годы

Просчеты руководства обернулись убытками для почтовой компании в прошлом году и стремительному увеличению долговой нагрузки. Денег по-прежнему не хватает, но проблемы решаются не только за счет сокращения затрат, но и за счет быстрого роста объемов онлайн-торговли, вызванной пандемией коронавируса, пишет Postimees.
В конце прошлого года, когда краткосрочные обязательства Eesti Post выросли до 77 млн евро, финансовое положение предприятия было настолько плачевным, что возникли опасения, что весной этого года не останется денег для оплаты текущих счетов, и компании пришлось бы объявить себя неплатежеспособным.
По словам председателя правления Eesti Post Стена Соосаара, причинами финансовых проблем в сфере международного транзита посылок стали неверные расчеты, сделанные в предыдущие годы, и ошибки в управлении денежными потоками.
«Краткосрочные оборотные средства использовались для осуществления долгосрочных инвестиций. Инвестиции были сделаны в правильные вещи, такие как сеть посылочных автоматов, сортировку и инфотехнологии, но риски были слишком высоки, а также все делалось за счет неправильных средств», - перечислил Соосаар допущенные ошибки.
По словам Соосаара, при расчетах между почтовыми учреждениями разных стран можно заранее спрогнозировать, сколько счетов будет получено за год. По истечении этого срока счета будут зафиксированы, а их оплата будет совершена только через год. «Это означает, что существует двухлетний период между возникновением расходов и их оплатой», - объяснил Соосар принцип движения денежных потоков предприятия. «В какой-то момент сразу много денег было вложено в долгосрочные проекты, но когда подошел срок оплаты, объемы бизнеса упали, поэтому денег для оплаты счетов уже не было», - уточнил он. В то же время он заявил, что инвестиции были необходимы, но их можно было сделать за меньшие деньги и лучше.
Объемы посылочного бизнеса упали
По словам Соосаара, объемы посылочного бизнеса снизились из-за того, что в новой сфере деятельности были допущены ошибки, и услуга стала слишком дешевой. Из-за низкой цены через Eesti Post начали отправлять так много столько посылок, что это принесло предприятию убытки. И хотя позднее цены подняли, это, в свою очередь, привело к уменьшению объемов товаров и сокращению денежных поступлений.
Кроме того, универсальная почтовая служба и доставка периодики из года в год несли убытки. Если в предыдущие годы прибыльные услуги концерна покрывали убытки от ранее упомянутых услуг, то в 2019 году этого не произошло, поэтому концерн понес убыток в размере 3,7 миллиона евро. Чтобы избежать неплатежеспособности предприятия существующие кредиты смогли рефинансировать весной: на движимое имущество Eesti Post был наложен коммерческий залог в размере 15 миллионов евро в пользу банка SEB.
Коронавирус увеличил прибыль
Совершенно неожиданно финансовые сложности удалось смягчить благодаря пандемии коронавируса, из-за которой объемы грузов компании сильно выросли, поскольку все больше и больше людей начали делать заказы в интернете, а благодаря сделанным инвестициям Eesti Post имеет очень хорошие рыночные позиции для доставки товаров, приобретенных клиентами. Глава операционного бизнеса Omniva Eesti Кристи Унт заверила, что 2020 год обернулся серьезными изменениями в сфере электронной коммерции. «Мы видим, что очень большое количество людей, впервые получивших опыт совершения покупок в интернете во время первой волны коронавируса, остались активными пользователями данной услуги даже сейчас, - сказала Унт. – За девять месяцев этого года в сфере электронной торговли Эстонии через посылочные автоматы уже было отправлено больше посылок, чем за весь предыдущий год. А рождественский сезон только начинался».
За первые девять месяцев текущего года предприятие снова получило прибыль, а его краткосрочная долговая нагрузка снизилась почти на десятую часть. В то же время пока непонятно, что принесет следующий год, потому что модели поведения людей могут измениться по мере роста безработицы и снижения потребления.
Счета будут оплачены
По словам министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Сиема, управление Eesti Post необходимо сделать более эффективным. «Eesti Post - крупная компания, а в случае с крупными компаниями всегда можно повысить эффективность операций, пересмотреть расходы, приостановить некритические инвестиции и т.д. Новый наблюдательный совет и правление уже активно занимаются этими вопросами», - сообщил Сием. – Наша цель - смотреть в будущее, чтобы компания Eesti Post была максимально удобной для клиентов, эффективной и уважаемой. В компании меня заверила, что все обязательства перед партнерами, поставщиками и сотрудниками обязательно будут выполнены в установленные сроки».
Для выяснения причин возникновения проблем в августе было решено начать спецпроверку управленческих решений в Eesti Post, результаты которого должны стать известны в первом квартале 2021 года. Сием сказал, что в ходе проверки хотят выяснить, как принятые в компании решения повлияли на деятельность предприятия в 2018-2020 годах. «Во многом поводом для этого стала информация, полученная от совета предприятия», - сказал Сием, а также добавил, что спецпроверка - это не охота на ведьм, а возможность принимать более правильные решения в будущем».
Можно критиковать за предыдущие решения руководство Eesti Post и работу совета, но ясно, что в случае почтовых услуг нельзя полностью исходить из обычной бизнес-логики. Например, в прошлом году предприятие Eesti Post было единственным участником конкурса универсальных почтовых услуг, в котором оно одержало победу. Сделанное фирмой для участие в конкурсе предложение изначально было убыточным. Универсальная почтовая служба может принести компании общие убытки в размере более 40 миллионов евро в период с 2019 по 2024 год. Однако предоставление данных услуг является основной задачей Eesti Post, и, несмотря на снижение спроса на услуги, они чрезвычайно важны для жителей Эстонии. До сих пор Eesti Post покрывала большую часть убытков, возникавших из-за почтовых услуг и периодических изданий, за счет других бизнес-услуг, но, по мнению экспертов, данная модель не может считаться жизнеспособной.
Комментируя победу в прошлогоднем конкурсе почтовых услуг, бывший председатель наблюдательного совета Eesti Post Бо Хенрикссон сказал, что каждое предприятие - государственное или частное - помимо собственника имеет обязательства перед своими сотрудниками и клиентами.
«Eesti Post должна иметь возможность платить сотрудникам конкурентоспособную и достойную зарплату и предлагать клиентам качественные услуги. В случае универсальной почтовой услуги это означает, что государство, как заказчик услуги, должно обеспечить основанные на затратах цены и компенсацию необоснованных убытков, что также предусматривает Закон о почтовой связи», - сказал Бо Хенрикссон. Кроме того, государство как собственник ожидает, что Eesti Post не только будет предоставлять универсальные почтовые услуги, исходя из общественных интересов, но и будет работать как прибыльное предприятие. Конечно, от компании ожидаются и дивиденды, но в настоящее время правительство не планирует получать дивиденды от Eesti Post в 2020–2023 годах.
Финансовое положение компании нельзя назвать похвальным, но председатель наблюдательного совета Стен Соосаар считает, что за три года Eesti Post удастся превратить в компанию с прозрачными и рыночными услугами, которую также можно будет вывести на фондовую биржу.