Видео ⟩ На злополучном перекрестке произошло очередное ДТП: очевидец аварии сам поехал за полицией

Авария на перекрестке Пярнуской улицы и Раудтеэ. ФОТО: Lugeja foto

На месте ДТП открывалась такая картина: посреди дороги на островке безопасности был автомобиль BMW, а рядом был помятый дорожный знак.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма рассказала, что сидевшая за рулем BMW женщина задела на перекрестке дорожный знак. В результате повреждения получил как дорожный знак, так и автомобиль BMW.

Очевидцами этого происшествия стали другие участники дорожного движения и как минимум авторегистратор одного из них записал этот инцидент. Поскольку ситуация автору видео показалась не самой правильной, он сообщил об увиденном полицейскому патрулю, которые следил за дорожным движением на Пярнуской улице.

«Женщина была трезва и у нее есть водительские права соответствующей категории, - уточнила Мересма. - Ни один человек в ДТП не пострадал».

Для выяснения размере ущерба сидевшая за рулем дама обратиться в страховую компанию.

Хотя это ДТП произошло с участием одного автомобиля, по числу аварий перекресток Пярнуской улицы и Раудтеэ является одним из самых опасных в Пайде. Главной дорогой является Пярнуская улица, но есть водители, которые, выезжая со второстепенной дороги, не удостоверяются, что имеющие преимущество машины не приближаются. Свою роль играет и ограниченная видимость, поскольку со второстепенной дороги для получения дорожного обзора надо смотреть сквозь деревья.

Несколько ДТП на данном перекрестке случились и в этом году. Так, 21 октября в 22.50 там столкнулись автомобиль Audi и маршрутный автобус.

Ехавшая по второстепенной дороге машина, за рулем которой была 40-летняя женщина, не уступила дорогу двигавшемуся из Пайде в Тюри автобусу и врезалась ему вбок. После столкновения Audi выскочила на тротуар, а затем въехала в дерево

По первоначальным данным, управлявшая Audi женщина употребляла алкоголь.

Она пострадала и была доставлена в больницу Ярвамаа. Пострадавшая была в машине одна.

Поскольку автобус делал свой последний круг, в нем был только один пассажир. Водитель автобуса и единственный 65-летний пассажир отделались испугом.

В середине апреля там же произошло ДТП, когда столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Toyota, за рулем которой сидела женщина, ехала по главной дороге в сторону центра Пайде, когда с улицы Раудтеэ повернул грузовик Scania с большим прицепом.

Грузовик проехался по всей левой стороне машины. Поврежден был и один передний угол грузовика. Следов торможения, которые говорили бы, что сидевшая за рулем женщина успела отреагировать на совершавший поворот грузовик, на месте происшествия не было.

Водитель грузовика — пожилой мужчина — сказал Järva Teataja, что он внимательно смотрел на главную дорогу, что не приближаются машины, и он не понимал, как это ДТП произошло.