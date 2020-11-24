Вт, 24.11.2020
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Мартин Мельдер

В Литве за сутки подтверждено 1169 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек

Церковь в литовской деревне Казитишкис.

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.  

По иным причинам скончались еще 9 зараженных. 

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 49 тыс. 393 заражения коронавирусом. Все еще больны 37 тыс. 222 человека, 11 тыс. 595 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончался 409 человек, по иным причинам умерли 167 зараженных.

С начала июня в стране зарегистрированы 524 завозных случая.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 184 пробы на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 279 тыс. 884.

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