В Литве за сутки подтверждено 1169 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек

По иным причинам скончались еще 9 зараженных.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 49 тыс. 393 заражения коронавирусом. Все еще больны 37 тыс. 222 человека, 11 тыс. 595 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончался 409 человек, по иным причинам умерли 167 зараженных.

С начала июня в стране зарегистрированы 524 завозных случая.