Коронавирус в России: рекорд смертности и почему нельзя быстро пройти пик

Россия обновила антирекорд по числу умерших за сутки пациентов, заразившихся коронавирусом. Президент Владимир Путин наградил 98-летнюю пенсионерку, которая собирала деньги родственникам врачей, боровшихся с Covid-19. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Умерли почти 500 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 491 смерть заразившихся Covid-19, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Данные штаба отличаются от цифр, которые дает Росстат - служба выявляет гораздо больше летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Так или иначе зафиксированный сейчас показатель смертности снова оказался максимальным за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован в субботу, 21 ноября, когда штаб отчитался о 467 смертях. После этого два дня цифры были заметно ниже - 401 в воскресенье и 361 в понедельник, а до субботы этот показатель несколько раз обновлял максимумы.

Суточный прирост Covid-19 при этом сократился - за последние сутки выявили 24 326 новых случаев, тогда как накануне регистрировали рекордные 25 173 заражения. В субботу было 24 822 случая, в воскресенье - 24 581. Таким образом, этот показатель снова опустился ниже отметки 25 тысяч, которая впервые была преодолена в понедельник.

За весь период цифры у штаба такие: 2 138 828 заражений, 1 634 671 выписанных, 37 031 умерший.

До весны коронавирус не уйдет

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, констатировала во вторник вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в шести регионах заняты более 90% коек для больных Covid-19.

Среди них - Петербург, где за сутки впервые выявили более 3 тысяч заражений. Подтверждено 80 смертей заразившихся коронавирусом - больше, чем в Москве. Это рекордная смертность от Covid-19 для города.

До весны коронавирус вряд ли уйдет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуация в Москве

В Москве суточный прирост оказался ниже 6 тысяч - зарегистрировано 5 838 случаев, в понедельник их было 6 866, в воскресенье - 6 575, а в субботу - рекордные 7 168. Скончались за последние сутки 76 человек.

За последние две недели в Москве наблюдается сглаживание ситуации с распространением коронавируса, в том числе благодаря ограничительным мерам, заявил накануне мэр города Сергей Собянин. Ранее он говорил об ухудшении ситуации - в том числе когда объяснял необходимость запретить ночную работу баров и ресторанов, а также продлял дистанционный режим учебы для старшеклассников.

В то же время мэр признал, что показатели заболеваемости находятся «на очень высокой планке». «Может быть, не по всем пикам они достигли весеннего периода, но с такой продолжительностью весной мы не сталкивались», - констатировал Собянин.

По его словам, весной пик заболеваемости «резко сбросили» за счет жестких карантинных мер, а теперь москвичи живут «в другой медицинской ситуации с коронавирусом».

При этом новые ограничения на федеральном уровне вводить не планируются, заявили в понедельник в оперативном штабе. Там напомнили, что карантинные меры вводятся главами регионов. Собянин новых ограничений не анонсировал, а собеседники агентства Интерфакс говорили, что пропускной режим, который действовал в Москве весной, снова вводить не планируется.

Путин наградил ветерана

Президент Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Зинаиду Корневу, собравшую 4,5 млн рублей в помощь семьям врачей, умерших от коронавируса.

В указе президента сказано, что 98-летняя пенсионерка отмечена «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

Сбор средств Корнева начала в апреле, когда уже было известно о британском ветеране Томе Муре, которому удалось привлечь более 30 млн фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.