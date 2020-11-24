В отношении Майлис Репс начато производство о проступке

Чтобы прояснить обстоятельства возможного нарушения с стороны Майлис Репс, полиция начала производство о проступке в соответствии с разделом Закона о борьбе с коррупцией, который предусматривает коррупционное использование государственных средств (KVS § 17). Производство ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлений Центральной криминальной полиции.

Поскольку целью журналистов был сбор данных об использовании государственной собственности, а не о конкретном человеке, по оценке прокуратуры, согласно Пенитенциарному кодексу, это не является частной разведывательной деятельностью.

Госпрокурор Таави Перн пояснил, что прокуратура оценила конкретную ситуацию. «Статья, запрещающая частное наблюдение, предназначен для защиты права людей на неприкосновенность частной жизни. Мы ценим волю и смелость журналистов привлекать внимание к проблемам общества, но тем не менее считаем необходимым подчеркнуть, что журналистские эксперименты и работа журналистов-расследователей также должны соответствовать закону. Здесь в этом отношении ошибки нет», - добавил Перн.

Согласно Пенитенциарному кодексу, частная разведывательная деятельность - это наблюдение и сбор данных о конкретном человеке без законного основания. В данном случае, по мнению прокуратуры, целью работы журналистов был сбор данных об использовании автомобиля, находящегося в распоряжении министерства.