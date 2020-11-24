Рухнем на Рухну ⟩ Земельный участок на сказочном эстонском острове ждет строителя нового дома

Абсолютно уникальный участок земли расположен в центре культурного и жилого пространства острова Рухну. Рядом с редкой недвижимостью находится одна из старейших деревянных церквей в Европе и исторический хутор Корси.

Выставленный на продажу участок земли. ФОТО: KV.EE

Сосновый лес, песчаные дюны, вереск, черника, козы и лисицы - все это есть на поступившем в продажу земельном участке. Приветливые соседи и наличие развитой инфраструктуры делают жизнь здесь особенно приятной. Также поблизости есть библиотека, дом культуры и магазины.

Но это не просто кусок земли, где можно построить дом. Переехать на остров - значит кардинально изменить образ жизни.

Выставленный на продажу участок земли. ФОТО: KV.EE