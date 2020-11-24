Вт, 24.11.2020
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Михаил Кылварт
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  • Земельный участок на сказочном эстонском острове ждет строителя нового дома

Рухнем на Рухну ⟩ Земельный участок на сказочном эстонском острове ждет строителя нового дома

Остров Рухну. Церковь.

ФОТО: KV.EE

На острове Рухну продается участок земли - такое случается не каждый день, считает Kodustiil. 

Абсолютно уникальный участок земли расположен в центре культурного и жилого пространства острова Рухну. Рядом с редкой недвижимостью находится одна из старейших деревянных церквей в Европе и исторический хутор Корси.

Выставленный на продажу участок земли.

ФОТО: KV.EE

Сосновый лес, песчаные дюны, вереск, черника, козы и лисицы - все это есть на поступившем в продажу земельном участке. Приветливые соседи и наличие развитой инфраструктуры делают жизнь здесь особенно приятной. Также поблизости есть библиотека, дом культуры и магазины.

Но это не просто кусок земли, где можно построить дом. Переехать на остров - значит кардинально изменить образ жизни. 

Выставленный на продажу участок земли.

ФОТО: KV.EE

Площадь недвижимости - 2 794 м2, цена - 78 000 евро. С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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