Вт, 24.11.2020
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Михаил Кылварт

Лутсар: после начала вакцинации пандемия сразу не прекратится

Ирья Лутсар.

ФОТО: Tairo Lutter

Новости о скором появлении вакцины от коронавируса ободряют, но не стоит надеяться, что пандемия быстро отступит после начала вакцинации, заявила профессор медицинской микробиологии и вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар, пишет Rus.ERR.

"Ситуация всегда ухудшается быстро, а улучшается медленно. Переход к жизни с вакциной и без коронавируса будет постепенным. Я не берусь утверждать, что если в Эстонии будут вакцинированы 10 000 человек, то мы забудем про коронавирус", – сказала Лутсар в передаче Terevisioon.

По ее словам, создаваемые вакцины показали хорошие результаты с малым числом побочных эффектов, но за вакцинированными людьми все равно придется наблюдать.

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