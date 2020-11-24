Лутсар: после начала вакцинации пандемия сразу не прекратится

"Ситуация всегда ухудшается быстро, а улучшается медленно. Переход к жизни с вакциной и без коронавируса будет постепенным. Я не берусь утверждать, что если в Эстонии будут вакцинированы 10 000 человек, то мы забудем про коронавирус", – сказала Лутсар в передаче Terevisioon.