Полиция в очередной раз распродает конфискованные автомобили

В очередной раз на портале osta.ee полиция выставила на аукцион как конфискованные автомобили, так и мопеды. Например, пайдеские полицейские выставили на продажу BMW 5-й серии 2000 года выпуска. Пробег оснащенного трехлитровым дизельным двигателем машины составляет более 400 000 километров. На кузове имеются повреждения лакокрасочного покрытия, а также очаги коррозии. Также пайдеские полицейские продают Toyota Corolla Verso 2008 года выпуска. Машина имеет дизельный двигатель и механическую КПП. Показания одометра – более 182 000 км.