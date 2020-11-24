В городах, быстрее справившихся с распространением вируса, недвижимость дорожает

Новейшее обобщение индекса за третью четверть этого года свидетельствует, что во время пандемии больше всего подорожала недвижимость в новозеландском городе Окленде - на 13%. Далее следуют филиппинская Манила (10%) и китайский Шэньчжэнь (9%).

Всего PGCI следит за динамикой цен на недвижимость высшего и второго класса в местной валюте в 45 странах мира. В целом, с начала года стоимость квадратного метра жилья выросла на 1,6%. Несмотря на пандемию, в 28 городах цены выросли, а в 17 - снизились. Наибольшее снижение цены за один квадратный метр наблюдается в Сингапуре - там цены снизились на 6,1%.

Аналитики Knight Frank указывают, что в городах, в которых наблюдается прирост цен, ранее были установлены более строгие ограничения распространения Covid-19. Таким образом становится ясно, что в тех местах, в которых удалось побороть неконтролируемое распространение вируса, выше экономическая активность и растут цены на недвижимость.

Из 28 городов, в которых наблюдался прирост цен, всего восемь находятся в Европе и три - в США.

"Мы видим отрыв азиатских городов среди лидеров рейтинга. Это объясняется тем, что этот регион лучше всего восстановился после установленного в феврале карантина, и сейчас там ситуация довольно безопасна", - сказала представитель Knight Frank Марина Шалаева.

Она отметила, что в этих городах заметен восстановившийся спрос со стороны инвесторов, которые активно вкладывают в сектор недвижимости.

Летом, когда распространение вируса было ниже, спрос на недвижимость в Европе не успел восстановиться полностью, а после этого началась вторая волна пандемии, поэтому именно в Европе по-прежнему не наблюдается большого спроса на недвижимость.

Сильнее всего элитная недвижимость подорожала в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде. Указывается, что показатели Окленда связаны с двумя факторами. Во-первых, Новая Зеландия и Австралия куда быстрее восстановились после пандемии и рынку недвижимости удалось избежать потрясений. Во-вторых, укрепилась местная валюта.

Окленд - крупнейший город Новой Зеландии и ворота в международную торговлю, кроме того - в этом городе высок спрос на недвижимость как со стороны местных жителей, так и со стороны иностранных покупателей. Дисбаланс спроса и предложения постепенно выравнивается.