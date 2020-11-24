В городах, быстрее справившихся с распространением вируса, недвижимость дорожает

Международная консультационная компания Knight Frank обновила данные индекса Prime Global Cities Index, отражающего цены на элитную недвижимость.
Новейшее обобщение индекса за третью четверть этого года свидетельствует, что во время пандемии больше всего подорожала недвижимость в новозеландском городе Окленде - на 13%. Далее следуют филиппинская Манила (10%) и китайский Шэньчжэнь (9%).
Всего PGCI следит за динамикой цен на недвижимость высшего и второго класса в местной валюте в 45 странах мира. В целом, с начала года стоимость квадратного метра жилья выросла на 1,6%. Несмотря на пандемию, в 28 городах цены выросли, а в 17 - снизились. Наибольшее снижение цены за один квадратный метр наблюдается в Сингапуре - там цены снизились на 6,1%.
Аналитики Knight Frank указывают, что в городах, в которых наблюдается прирост цен, ранее были установлены более строгие ограничения распространения Covid-19. Таким образом становится ясно, что в тех местах, в которых удалось побороть неконтролируемое распространение вируса, выше экономическая активность и растут цены на недвижимость.
Из 28 городов, в которых наблюдался прирост цен, всего восемь находятся в Европе и три - в США.
"Мы видим отрыв азиатских городов среди лидеров рейтинга. Это объясняется тем, что этот регион лучше всего восстановился после установленного в феврале карантина, и сейчас там ситуация довольно безопасна", - сказала представитель Knight Frank Марина Шалаева.
Она отметила, что в этих городах заметен восстановившийся спрос со стороны инвесторов, которые активно вкладывают в сектор недвижимости.
Сильнее всего элитная недвижимость подорожала в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде. Указывается, что показатели Окленда связаны с двумя факторами. Во-первых, Новая Зеландия и Австралия куда быстрее восстановились после пандемии и рынку недвижимости удалось избежать потрясений. Во-вторых, укрепилась местная валюта.
Окленд - крупнейший город Новой Зеландии и ворота в международную торговлю, кроме того - в этом городе высок спрос на недвижимость как со стороны местных жителей, так и со стороны иностранных покупателей. Дисбаланс спроса и предложения постепенно выравнивается.
И Филиппины с Китаем довольно удачно справились с вызванным вирусом кризисом, поэтому здесь также наблюдается рост цен на недвижимость.