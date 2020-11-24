Выздоровели 172 заразившихся коронавирусом заключенных Вируской тюрьмы

По состоянию на 23 ноября в тюрьмах страны новых случаев коронавируса не добавилось. На больничном лечении трое заключенных. Из числа инфицированных освобождены семь заключенных, а их данные, необходимые для наблюдения за ними, переданы в департамент здоровья. Таким образом, в настоящее время среди заключенных Вируской тюрьмы зарегистрировано 37 активных случаев коронавируса, а среди сотрудников больных коронавирусом насчитывается 14.