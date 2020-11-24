Вт, 24.11.2020
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Мартин Мельдер
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  • Выздоровели 172 заразившихся коронавирусом заключенных Вируской тюрьмы

Выздоровели 172 заразившихся коронавирусом заключенных Вируской тюрьмы

Вируская тюрьма.

ФОТО: Peeter Lilleväli

По состоянию на понедельник врачи признали выздоровевшими 172 заразившихся короновирусом заключенных Вируской тюрьмы.

По состоянию на 23 ноября в тюрьмах страны новых случаев коронавируса не добавилось. На больничном лечении трое заключенных. Из числа инфицированных освобождены семь заключенных, а их данные, необходимые для наблюдения за ними, переданы в департамент здоровья. Таким образом, в настоящее время среди заключенных Вируской тюрьмы зарегистрировано 37 активных случаев коронавируса, а среди сотрудников больных коронавирусом насчитывается 14.

В Таллиннской тюрьме по состоянию на 23 ноября выздоровели пятеро, таким образом в тюрьме коронавирусом больны один заключенный и один сотрудник.

В Тартуской тюрьме случаев коронавируса среди заключенных и сотрудников по состоянию на понедельник не обнаружено, в тюрьме двое сотрудников с коронавирусом.

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