После ухода Отть Коробейник вернется в Рийгикогу

После утверждения в должности министра административного управления Аннели Отт и ее ухода из парламента, в Рийгикогу сможет вернуться центрист Андрей Коробейник. Только на днях Коробейнику пришлось сложить полномочия депутата, поскольку Майлис Репс в прошлую пятницу сообщила об отставке с поста министра образовании и своем возвращении в парламент, пишет Postimees.
Сегодня премьер-министр Юри Ратас сообщил, что представил кандидатом на пост министра образования и науки прежнего министра государственного управления Яака Ааба, а на пост министра государственного управления депутата парламента Аннели Отть.
Поскольку Аннели Отть попала в парламент по компенсационному мандату, при ее уходе из Рийгикогу, замещающим членом станет член партии из общереспубликанского списка. Это означает, что в Рийгикогу вернется Андрей Коробейник, подтвердили в Канцелярии Рийгикогу.