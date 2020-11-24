После ухода Отть Коробейник вернется в Рийгикогу

После утверждения в должности министра административного управления Аннели Отт и ее ухода из парламента, в Рийгикогу сможет вернуться центрист Андрей Коробейник. Только на днях Коробейнику пришлось сложить полномочия депутата, поскольку Майлис Репс в прошлую пятницу сообщила об отставке с поста министра образовании и своем возвращении в парламент, пишет Postimees.