СМИ: ЕС регулярно отправляет сотрудников на самолете в Брюссель - для работы из дома

Служащие ЕС приезжают в Брюссель, чтобы там работать из дома, так как Европарламент по большей части закрыт. Однако правила европейских учреждений предписывают сотрудникам находиться в городе, где расположено их место работы, даже если они не могут попасть в офис, поясняет издание.

"Мобильная работа вне места расположения службы запрещена по принципиальным соображениям", - подтвердила представительница Еврокомиссии в разговоре с Welt am Sonntag.

Для строгих правил есть причины: связанные с налогами, страхованием и не в последнюю очередь с потребностью работодателя в любое время вызвать сотрудника на рабочее место. "Когда после 6 недель локдауна мы снова откроемся, нам придется быстро включиться в работу, - аргументирует ответственный Европарламента за кадровые вопросы. - И тогда не должно получиться так, что кто-то застрял на греческом острове, потому что самолеты больше не летают".

Как пишет Die Welt, служащие оказываются перед выбором: или оставаться в Брюсселе, работая из дома, и неделями не видеть своих партнеров и семьи, или продолжать ездить в Брюссель, подвергаясь повышенному риску заражения. При этом даже встречи министров проходят сейчас виртуально, а политики стран отказываются от поездок в Брюссель.

В Европарламенте этой проблемой занимается сейчас совет, представляющий интересы сотрудников. Там из-за границы могут работать сейчас сотрудники, родственники которых нуждаются в помощи. Но при этом они должны работать неполный день, даже если обычно работают на полную ставку. К тому же в таком случае Брюсселем не выплачивается надбавка за работу за границей, из-за чего некоторые сотрудники получают только 65% от заработной платы за вычетом всех налогов.