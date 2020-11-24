До и после ⟩ Дворцовый переворот за две недели: интерьер питерской квартиры полностью преображен

Большая квартира в центре Санкт-Петербурга предназначалась для сдачи внаем, но арендаторов интересовала мало. Чтобы исправить недостатки интерьера, собственник пригласил дизайнера Ольгу Смоленскую, рассказывает Houzz.
Это был экспресс-ремонт квартиры площадью 180 м2 с минимальными вложениями: изменив за две недели палитру и меблировку, дизайнер поменяла и восприятие интерьера. Получилась современная классика в серых тонах, достойная исторического окружения.
Иногда это приносит потрясающий результат: казалось бы, обновляется только цвет стен и оттенок штор, но у пространства сразу появляется статус и характер. Квартира на Конюшенной, преобразованная по проекту Ольги Смоленской, — тот самый случай: инвестиция в косметический ремонт позволила владельцу выгоднее сдавать недвижимость.
До: при первом же посещении стало понятно, почему квартирой не интересуются арендаторы. Неудачный колорит, атмосфера легкой запущенности и очевидная нехватка мебели — все это портило впечатление с порога.
Зато исходные данные у квартиры прекрасные: от расположения в центре до хорошего паркета и лепнины на потолке. К тому же современная отделка достоверно имитировала исторические материалы, поэтому и полы, и лепнину сохранили. Кое-что пришлось подновить: например, потолок нуждался в побелке.
После: стены перекрасили в более темный цвет и дополнили классическими молдингами. Нужный оттенок нашли после множества выкрасов: оказалось, что гостиной больше всего подходит насыщенный серый.
«Площадь комнаты — почти 50 кв.м: в таком помещении, да еще и с несколькими окнами, не надо бояться темных оттенков. Интерьер не кажется мрачным: напротив, серый цвет придает гостиной благородный вид», — объясняет Ольга Смоленская.
Подробный рассказ о ходе ремонта и преображении каждой комнаты находится ЗДЕСЬ.