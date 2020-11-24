Кийк: следующие две недели будут решающими

Действие введенных ограничительных мер в течение двух недель покажет, упадет ли коэффициент распространения коронавируса ниже единицы, сообщил министр социальных дел Танель Кийк. Сейчас коэффициент распространения равен 1,25, передает Rus.ERR.
«Если различные ограничения на передвижение и сокращение возможного числа посетителей мероприятий помогут на 20% снизить число контактов, а использование масок снизит риск заражения между людьми на 10%, то коэффициент опустится ниже единицы. Это очень необходимо для того, чтобы суточный прирост новых случаев снова начал уменьшаться», – сказал Кийк.
По его словам, следующие две недели станут решающими: «Станет понятно, достаточно принятых мер или же придется внедрять более жесткие».