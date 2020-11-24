Кийк: следующие две недели будут решающими

«Если различные ограничения на передвижение и сокращение возможного числа посетителей мероприятий помогут на 20% снизить число контактов, а использование масок снизит риск заражения между людьми на 10%, то коэффициент опустится ниже единицы. Это очень необходимо для того, чтобы суточный прирост новых случаев снова начал уменьшаться», – сказал Кийк.