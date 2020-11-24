В Петербурге многодетный отец взял в заложники шестерых детей

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области сообщили, что около полудня в полицию позвонила женщина и сообщила, что муж выгнал ее из квартиры и заперся там вместе с детьми. По данным «Фонтанки», у пары трое совместных детей и трое от первого брака женщины.

Источник ТАСС назвал вероятной причиной удержания детей бытовой конфликт мужчины с супругой. Источник «Невских новостей» в правоохранительных органах сообщает, что мужчина вооружен топором и прикрывается одним из детей. Он требует, чтобы к нему пришла его жена, при этом угрожая убийством и ей.

Life Shot называет имя мужчины - Денис Бельтюков. На кадрах Telegram-канала видно, что он показывает детей в окна и кричит. По данным источника издания, Бельтюков принял антидепрессанты вместе с алкоголем.

«Фонтанка» со ссылкой на районную администрацию сообщает, что мужчина состоял на учете у психиатра. Две недели назад у него уже наблюдалось «пограничное состояние», после которого врачи прописали ему препараты.

На месте работают полиция и спецназ, ведутся переговоры. По неподтвержденным данным, мужчина постоянно проживает в Архангельске. В квартире на Пролетарской улице, 73, где удерживаются дети, он не зарегистрирован.