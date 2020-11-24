Захвативший в заложники своих детей петербуржец сдался полиции

Житель Колпинского района Петербурга, который удерживал в квартире шестерых детей, сдался правоохранительным органам, следует из видеотрансляции телеканала «Санкт-Петербург» с места событий.
В настоящий момент детей выводят из квартиры, рядом с домом дежурит машина скорой помощи.
Он держал детей в заложниках почти пять часов. Обошлось без штурма квартиры.
Официальной информацией «Интерфакс» пока не располагает.
Ранее сообщалось, что во вторник житель Колпино заперся в квартире на Пролетарской улице с шестью детьми, он угрожает их убить. По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным источника «Интерфакса», он не выдвигает требований.
Другой источник сообщил «Интерфаксу», что семья, предварительно, приехала из Архангельской области и живет на съемной квартире. Сведения о том, все ли дети родные этому мужчине, разнятся. Семья получала социальную поддержку как многодетная и малообеспеченная.
По факту инцидента началась проверка правоохранительных органов.
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