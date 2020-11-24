Таллиннская Ратушная площадь будет украшена уже в пятницу

«Украшение Старого города, зажжение огней на богато украшенной елке и открытие рождественского рынка на Ратушной площади ещё до первого адвента стали уже красивой многолетней традицией. Эту традицию мы решили продолжить и в этом году даже несмотря на то, что рынок будет на Ратушной площади в чуть меньшем размере. Мы надеемся, что то, что Старый город в этом году будет украшен интереснее и разнообразнее, чем раньше, сможет компенсировать небольшой размер рынка, а рождественское настроение будет ощущаться и за пределами Ратушной площади», - говорит старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В пятницу в 17.00 старейшина района Кесклинн зажжет огни на елке Ратушной площади. Украшения самой ёлки тоже будут отличаться от тех, что были в предыдущих годах. Вместо красных сердец ёлку украсят 300 золотых шаров. Одновременно с зажжением ёлки будет открыт и Рождественский рынок, на котором можно будет найти как поделки ручной работы, так и различные угощения. Всего будет открыто 9 киосков, которые будут работать каждый день до 27 декабря.

Для детей на Ратушной площади подготовили две карусели, а по Старом городу можно будет прокатиться на рождественском поезде. В отличие от предыдущих годов, больше света сможет добавить на Ратушной площади световой купол.