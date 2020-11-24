Сайт IBU не включил Александра Логинова в список главных фаворитов сезона

«Чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов возглавляет список темных лошадок нового сезона. Безусловно, победа на чемпионате мира — высшая ступень в карьере Логинова. Слабым местом Логинова была его непоследовательность, которая никак не вяжется с семью пьедесталами в сезоне-2018/2019, когда он занял второе место в общем зачёте Кубка мира», — отмечается в материале.