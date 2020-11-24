Вт, 24.11.2020
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Лукашенко обвинил ЕС в финансовой поддержке беглых белорусских оппозиционеров

Александр Лукашенко.

ФОТО: BelTA/BelTA/TASS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что задекларированные для республики странами Европейского союза 24 млн евро идут на поддержку беглых оппозиционеров, которые, по его выражению, окопались в Польше и Литве.

"Недавно задекларировали, что они (западные страны) выделяют Белоруссии аж 24 млн евро в этих сложных условиях. Но заявили, что деньги пойдут не на борьбу с пандемией, а на развитие "гражданского общества" (читай - поддержку тех протестных акций, которые происходят в Белоруссии и поддержку так называемой оппозиции). Но, к сожалению, на пути в Белоруссию эти деньги растворяются, и мы знаем, кто их поглощает", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА во вторник.

"Это разного рода координационные советы, созданные за пределами нашей страны в качестве альтернативы нынешнему руководству Белоруссии, и в помощь, на поддержку тех беглых, которые сегодня окопались в Польше и странах Балтии, в частности, в Литве", - подчеркнул глава государства.

Как известно, в Литве обосновалась главный соперник Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская, по чьей инициативе в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции с целью транзита власти в стране.

Лукашенко также заявил, что на фоне борьбы с пандемией все более жесткая конкуренция охватывает глобальную экономику.

"Ситуация в мире подвержена стремительным изменениям и зачастую сложно прогнозируема. Никуда не ушли застарелые конфликты. В таких непростых условиях все государства стремятся выработать стратегию эффективного противодействия вызовам и угрозам. Как показывает практика, гораздо продуктивнее это делать вместе. А не так, как это делают западные государства", - подчеркнул Лукашенко.

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