Лукашенко обвинил ЕС в финансовой поддержке беглых белорусских оппозиционеров

"Недавно задекларировали, что они (западные страны) выделяют Белоруссии аж 24 млн евро в этих сложных условиях. Но заявили, что деньги пойдут не на борьбу с пандемией, а на развитие "гражданского общества" (читай - поддержку тех протестных акций, которые происходят в Белоруссии и поддержку так называемой оппозиции). Но, к сожалению, на пути в Белоруссию эти деньги растворяются, и мы знаем, кто их поглощает", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА во вторник.

"Это разного рода координационные советы, созданные за пределами нашей страны в качестве альтернативы нынешнему руководству Белоруссии, и в помощь, на поддержку тех беглых, которые сегодня окопались в Польше и странах Балтии, в частности, в Литве", - подчеркнул глава государства.

Как известно, в Литве обосновалась главный соперник Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская, по чьей инициативе в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции с целью транзита власти в стране.

Лукашенко также заявил, что на фоне борьбы с пандемией все более жесткая конкуренция охватывает глобальную экономику.