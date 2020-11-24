Йыкс о требовании носить маски: правительство нарушило закон

Йыкс несколько раз прочитал не только само постановление, но и пояснительную записку к нему, чтобы понять, является ли оно законным. Он выяснил, что согласно имеющейся судебной практике, для введения любого ограничения должна иметься понятная дозволяющая это форма доверенности: «Такой правовой нормы нет».

В пояснительной записке правительство указало, что Закон о предотвращении и борьбе с инфекционными заболеваниями действительно напрямую не предусматривает принуждение к ношению масок. Косвенно это разрешает другая форма, согласно которой для предотвращения распространения инфекционных заболеваний Департамент здоровья административным актом может потребовать организацию дезинфекции, борьбы с возможным вредом и очистки: «Читайте, сколько хотите, но принуждения к ношению масок тут не вычитывается».

Закон не дает правительству права

Отсутствие возможности принуждения в данном законе правительство объясняет тем, что в мае 2020 года, когда этот закон принимался, было невозможно внести на будущее конкретную обязанность или ограничение.

«Действительно ли в мае 2020 года, когда принимались поправки к закону, правительство и парламент не знали, что ношение масок может быть одним из вспомогательных ограничений? После мая нельзя было уточнить закон?» - задается вопросом Йыкс.

Закон для предотвращения эпидемии предлагает решение, при котором введение определенных ограничений находится в единоличной компетенции Департамента здоровья, а определенные ограничения могут вводить как департамент, так и правительство.

Но, по словам Йыкса, ограничения, которые может делать правительство, в законе четко не установлены. Есть такие: закрывать учреждения и предприятия, запрещать проведение общественных собраний, а также вводить другие ограничения на свободу передвижения. Йыкс пришел к выводу, что правительство превысило предусмотренную законом компетенцию. И каковы последствия? «Согласно Закону об административном производстве, постановление является ничтожным административным актом, который выдал орган, не имеющий для этого компетенции».

Штрафовать тоже нет права

По словам Йыкса, нет также права штрафовать тех, кто игнорирует принуждение к ношению масок, или угрожать им взысканиями.

Йыкс объяснил, что взыскание можно назначить в трех случаях:

лицо не выполняет предусмотренное постановлением правительства требование;

ему дан предписанием срок, когда он должен начать это распоряжение выполнять;

но он этого не сделал.

«Теперь поставьте это в контекст ношения масок и увидите, что это не работает», - считает Йыкс.

Закон предусматривает штраф за нарушение требований по борьбе с инфекционными заболеваниями, но разделяет борьбу и воспрепятствование. Для нарушения требования о воспрепятствовании (чем можно считать ношение масок) закон штрафа не предусматривает: «Те, чьи права принуждением к ношению масок нарушены, при желании могут в течение 30 дней обратиться в административный суд».

Назад в 1994 год?

По словам бывшего канцлера юстиции, в таком простом деле, как введение обязанности носить маски, упущений больше, чем комментариев по вопросу Закона о сожительстве: «Это вызывает подозрение, законны ли другие ограничения по вирусу для предприятий».

Он напомнил, что в 1994 году Государственный суд признал противоречащим Конституции Закон о полиции, который позволял чиновникам без законного основания применять оперативно-технические меры.

Госсуд сказал: «То, что по Конституции может или обязан делать законодатель, нельзя делегировать исполнительной власти, даже временно и при условии возможности контроля со стороны судебной власти».