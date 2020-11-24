В Таллинне на отборочные матчи Евробаскета пустят не более 250 зрителей

Согласно распоряжению правительства, с субботы, 28 ноября, организаторы спортивных мероприятий должны обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50% от максимальной, а количество участников мероприятия не должно превышать 250. Эти правила распространяются и на предстоящие в Таллинне 28 и 30 ноября матчи отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу, пишет Rus.ERR.