В Таллинне на отборочные матчи Евробаскета пустят не более 250 зрителей

Согласно распоряжению правительства, с субботы, 28 ноября, организаторы спортивных мероприятий должны обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50% от максимальной, а количество участников мероприятия не должно превышать 250. Эти правила распространяются и на предстоящие в Таллинне 28 и 30 ноября матчи отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу, пишет Rus.ERR.
В связи с этим приостановлена продажа билетов на матч Эстония - Россия (28 ноября), а на поединок Эстония - Северная Македония (30 ноября) еще часть билетов осталась в продаже.
В Таллинне пройдут еще два поединка группы В: 28 ноября Италия сыграет с Северной Македонией, а 30 ноября Италия встретится с Россией.
В группе B сборные Эстонии и России, выиграв по одному матчу, делят второе-третье места, а лидирует команда Италии, одержавшая на старте квалификации две победы.