Картина дня: новые жертвы COVID-19, пенсионные накопления и перестановки в правительстве

В Эстонии скончались два пациента с COVID-19, заразились 204

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4090 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 204, то есть пять процентов от общего количества тестов. Читать далее...

Министром образования и науки станет Яак Ааб, его пост займет Аннели Отт

Премьер-министр Юри Ратас написал в соцсетях, что сегодня вечером он предложит правлению Центристской партии назначить на пост министра образования и науки нынешнего министра государственного управления Яака Ааба, а на пост министра государственного управления - возглавляющую комиссию Рийгикогу по делам Европейского союза Аннели Отт. Читать далее...

Решивший забрать пенсионные накопления читатель: кто-то гарантирует, что я не потеряю часть денег?

В конце октября Государственный суд постановил, что пенсионная реформа, которая делает вторую пенсионную ступень добровольной, не противоречит Конституции. После этой новости жители Эстонии стали активнее интересоваться возможностью вывода денежных средств из пенсионных фондов, но в то же время некоторые опасаются, что могут потерять существенную часть своих накоплений. Читать далее...

Йыкс о требовании носить маски: правительство нарушило закон

Присяжный адвокат и бывший канцлер юстиции Аллар Йыкс несколько раз пересмотрел распоряжение правительства об обязанности носить маски. Он объясняет, почему не видит права правительства заставлять людей носить маски, и можно ли действительно оштрафовать человека, если он не будет выполнять это распоряжение. Читать далее...

В отношении Майлис Репс начато производство о проступке

Прокуратура провела оценку деятельности журналистов Õhtuleht по сбору данных об использовании служебного автомобиля Министерства образования и науки и установила, что журналисты не занимались частной разведывательной деятельностью, которая рассматривается как уголовное преступление. А для расследования возможного нарушения со стороны бывшего министра образования и науки Майлис Репс начато производство о проступке. Читать далее...

Эстонская находка проливает свет на жизнь балтийских немцев, работавших на российскую дипломатию

Альбом, найденный в сентябре в Пылвамаа, содержит фотографии, сделанные в Корее и Японии. На них запечатлены дипломаты и высокопоставленные военные царской России, а также экипаж корабля, прославившегося в русско-японской войне. Копии фотографий теперь можно увидеть на выставке в Кунсткамере в Санкт-Петербурге. Выставка посвящена первому генеральному консулу России в Корее. Читать далее...

Галерея 〉 Первый день новых ограничений: некоторые носят маски даже на улице

Сегодня, 24 ноября, правительством была введена обязанность носить маску или прикрывать нос и рот в публичных помещениях, в том числе в общественном транспорте и сфере обслуживания. Читать далее...

Кийк: следующие две недели будут решающими

Действие введенных ограничительных мер в течение двух недель покажет, упадет ли коэффициент распространения коронавируса ниже единицы, сообщил министр социальных дел Танель Кийк. Сейчас коэффициент распространения равен 1,25. Читать далее...

Зараженный учитель отправил на дистанционное обучение сотни учеников нескольких школ

Учеников из здания Раквереской гимназии на Таллиннской улице было решено отправить на дистанционное обучение, поскольку учитель, который преподает как в гимназии, так и в городской спортшколе, заразился коронавирусом. Дома теперь учатся и некоторые ученики Раквереской реальной гимназии. Читать далее...

Тайный умысел удаленного обучения – через младшее поколение защитить старшее

В конце ноября по настоятельному предложению Департамента здоровья гимназисты Харьюмаа и Ида-Вирумаа должны перейти на удаленное обучение. Речь идет о 87 школах. Форма обучения продлится до 10 января. Некоторые школы соглашаются с ситуацией проще, чем другие, применяют разработанные весной рабочие приемы и виртуальные пространства. Удаленное обучение, как кажется, должно защитить старшее поколение, ограничив круг общения молодежи. Читать далее...

В Раквере начался процесс над Марти Куузиком

Во вторник утром в Раквереском доме правосудия Вируского уездного суда начался процесс над Марти Куузиком, которого прокуратура обвиняет в применении физического насилия. Суд должен был начаться еще весной, но из-за эпидемии коронавируса его пришлось отложить. Читать далее...

Эстония присоединится ко всем семи закупкам ЕС вакцин

Правительство поддержало присоединение ко всем совместным предварительным соглашениям ЕС о закупках с производителями вакцин. Читать далее...