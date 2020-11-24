Вт, 24.11.2020
Мы очень сильно постараемся, чтобы это рождество осталось незабываемым. И не только из-за распространения вируса. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Первый день новых ограничений: некоторые носят маски даже на улице
2

Галерея ⟩ Первый день новых ограничений: некоторые носят маски даже на улице

Люди в масках.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня, 24 ноября, правительством была введена обязанность носить маску или прикрывать нос и рот в публичных помещениях, в том числе в общественном транспорте и сфере обслуживания.

Сегодня утром в Валга можно было наблюдать, что местные жители прилежно выполняют правило и носят маски. 

Фотограф Saarte Hääl заснял, что жители Сааремаа настолько законопослушны, что некоторые из них носят маски даже на улице. 

Эта обязанность не распространяется на детей моложе 12 лет и случаи, когда ношение маски невозможно по медицинским показаниям, в силу особых потребностей, характера работы или деятельности, а также по другим уважительным причинам.

Публичным помещениям является помещение, предназначенное для общего пользования, куда может войти каждый желающий, где, например, нет обязанности предварительной регистрации. Это место, в котором передвигается большое количество людей, которые не общаются друг с другом ежедневно. Публичным помещением считается также салон общественного транспорта.

Со всеми новыми ограничениями можно ознакомиться здесь

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back