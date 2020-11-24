Галерея ⟩ Первый день новых ограничений: некоторые носят маски даже на улице

Сегодня утром в Валга можно было наблюдать, что местные жители прилежно выполняют правило и носят маски.

Фотограф Saarte Hääl заснял, что жители Сааремаа настолько законопослушны, что некоторые из них носят маски даже на улице.

Эта обязанность не распространяется на детей моложе 12 лет и случаи, когда ношение маски невозможно по медицинским показаниям, в силу особых потребностей, характера работы или деятельности, а также по другим уважительным причинам.

Публичным помещениям является помещение, предназначенное для общего пользования, куда может войти каждый желающий, где, например, нет обязанности предварительной регистрации. Это место, в котором передвигается большое количество людей, которые не общаются друг с другом ежедневно. Публичным помещением считается также салон общественного транспорта.