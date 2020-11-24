Эстония присоединится ко всем семи договорам по совместной закупке вакцины Евросоюзом

«Все мы ждем вакцину, чтобы победить пандемию COVID-19. Поэтому все стороны так спешат и разработать вакцины, и вывести их на рынок, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Однако уступки в вопросах качества и безопасности недопустимы. Для этого в Европейском союзе установлены жесткие требования, которым должны соответствовать и вакцины от COVID-19. Естественно, мы в то же время делаем все необходимое, чтобы быть готовыми приступить к вакцинации сразу же, как только получившие лицензию от Европейского агентства лекарственных средств вакцины попадут в Эстонию».

В соответствии с планом правительства, вакцинирование до конца 2021 года должно быть бесплатным для всех жителей Эстонии. Планируется, что, начиная с 2022 года, оно останется бесплатным для групп риска. Финансирование на закупку вакцин и необходимых для вакцинации принадлежностей планируется запросить из средств Евросоюза — из фонда ReactEU, предназначенного для борьбы с коронавирусом.

«Эстония в первую очередь закупит вакцины для защиты групп риска, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. — Вакцина также нужна работникам, оказывающим услуги жизненной важности — таким как медики или полиция, чтобы обеспечить нормальное функционирование общества. Поскольку Эстония присоединяется ко всем семи общим договорам Евросоюза по портфелю вакцин, возможные объемы поставок вакцины превышают наши потребности. Это важно, чтобы снизить риски и гарантировать возможность вакцинации всем желающим жителям Эстонии, чтобы уменьшить влияние COVID-19 на экономику и общество».

В порядке первоочередности планируется провести вакцинацию работников здравоохранения и людей, живущих в учреждениях опеки, пожилых и больных определенными сопутствующими и хроническими заболеваниями. В группу риска в Эстонии входят примерно 300 000 человек.

В общий портфель вакцин, покрываемый поставками Европейской комиссии, вошли вакцины-претенденты, которые можно наиболее масштабно производить и которые основаны на различных технологиях — как уже применяемых, так и инновационных: Astra Zeneca, Sanofi, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac, Moderna и Novavax.

Пока еще ни одна вакцина не получила лицензию на продажу в Европейском союзе. С получением лицензии, производством и поставками вакцин связаны определенные риски, поэтому выход любой вакцины на рынок может быть отложен. На данный момент еще окончательно не известны свойства вакцин и их эффективность, например, на сколь долгий срок та или иная вакцина может обеспечить иммунитет или для каких возрастных групп они подходят лучше всего.

Основные цели закупки вакцин от COVID-19 и предоставления жителям Эстонии возможности вакцинации: защитить самую уязвимую группу населения, т. е. группы риска, для которых вероятность заражения выше, либо заболевание может оказаться особенно опасным; защитить работников, оказывающих жизненно важные услуги, чтобы обеспечить нормальное функционирование общества; уменьшить и предотвратить случаи смерти, вызванные COVID-19, и дать возможность вакцинироваться также тем жителями Эстонии, которые не входят в целевую группу, но которые все же желают привиться от коронавируса.