Правительство хочет обеспечить масками нуждающихся

Члены правительства считают необходимым предоставить маски малообеспеченным людям. Для этого планируется выделить по две многоразовые маски каждому получателю прожиточного пособия. Приобретением масок займется Министерство финансов, которое раздаст их местным самоуправлениям, а те в свою очередь должны передать их нуждающимся.
«Чтобы взять под контроль эпидемию коронавируса, помимо других ограничений, правительство ввело обязанность носить маску или прикрывать рот и нос в общественных закрытых помещениях. Очевидно, что для многих жителей Эстонии покупка масок — это дополнительные расходы, которые могут сказаться на их повседневной жизни. Чтобы все люди могли одинаково защитить себя от коронавируса, мы решили сегодня, что обеспечим масками всех уязвимых с экономической точки зрения людей».
Министр государственного управления Яак Ааб отметил, что получателей прожиточного пособия почти 20 000, а это означает, что необходимо купить 40 000 масок. «Сейчас у государства имеются запасы одноразовых масок, поэтому о многоразовых масках придется теперь быстро побеспокоиться. Безусловно, предпочтительнее отечественные производители», - заявил Ааб.
Ношение маски в закрытом помещении — это лишь один способ для предотвращения распространения коронавируса. Помимо этого, следует мыть руки, не прикасаться к глазам, носу и рту, соблюдать дистанцию в местах скопления людей, проветривать помещения и не пренебрегать уборкой мест общественного пользования. Если возможно, следует избегать использования общественного транспорта. Старайтесь ходить в магазины тогда, когда их посещает меньше всего людей.