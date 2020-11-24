Правительство хочет обеспечить масками нуждающихся

«Чтобы взять под контроль эпидемию коронавируса, помимо других ограничений, правительство ввело обязанность носить маску или прикрывать рот и нос в общественных закрытых помещениях. Очевидно, что для многих жителей Эстонии покупка масок — это дополнительные расходы, которые могут сказаться на их повседневной жизни. Чтобы все люди могли одинаково защитить себя от коронавируса, мы решили сегодня, что обеспечим масками всех уязвимых с экономической точки зрения людей».

Министр государственного управления Яак Ааб отметил, что получателей прожиточного пособия почти 20 000, а это означает, что необходимо купить 40 000 масок. «Сейчас у государства имеются запасы одноразовых масок, поэтому о многоразовых масках придется теперь быстро побеспокоиться. Безусловно, предпочтительнее отечественные производители», - заявил Ааб.