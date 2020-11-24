Гражданином года 2020 года стал Аркадий Попов

Аркадий Попов - врач и медицинский руководитель, глава кризисного штаба Департамента здоровья. Ранее он возглавлял центр скорой помощи Северно-Эстонской региональной больницы, а с 5 декабря является председателем правления Западно-Таллиннской центральной больницы. Попов изучал медицину в Тартуском университете и психологию в Петербурге.

«В этот исключительный год уместно выразить признательность гражданам, которые взяли на себя ответственность и сделали больше, чем от них ожидали. Четкая позиция и решительное поведение Аркадия Попова в борьбе с коронавирусом стали необычайно вдохновляющими. Он один из тех, чье руководство в сочетании с совместными усилиями всего эстонского народа создали условия, в которых мы имели возможность наслаждаться культурой и не останавливать жизнь в стране. Именно он и другие подобные ему лидеры делают Эстонию более безопасным местом для жизни», - сказал министр культуры Тынис Лукас, представляя лауреата.

По словам Аркадия Попова, лауреата почетного звания Гражданин года 2020, это признание является для него очень большой честью.

«Когда нынешний год начался, у меня и в мыслях не было, что на моем горизонте возникнут какие-либо почетные звания. Для меня это огромное признание. Не знаю, достоин ли я этого, поскольку все, что я делал, я делал в сотрудничестве с другими медиками, с коллегами по Департаменту здоровья, с министерством. И на самом деле, каждый житель Эстонии внес очень большой вклад, потому что бороться с кризисом в одиночку невозможно. Нужна команда», - сказал Попов.

Всего на премию Гражданин года 2020 года было выдвинуто 12 кандидатов. Титулу сопутствует денежная премия, а также, традиционно, мини-скульптура «Цветок общества» работы Рети Сакс.