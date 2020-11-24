На Сааремаа продается водонапорная башня с потрясающими видами из окон

Водонапорная башня была построена в Ориссааре в 1960-х годах и обслуживала жителей поселка до 2000 года. Облицованное кирпичом сооружение изнутри готово к отделочным работам, так что новый собственник может обустроить его по своему усмотрению. Несмотря на возраст постройки, она в отличном состоянии, требуется только замена крыши.

Водонапорная башня в Ориссааре. ФОТО: KV.EE

Участок площадью 2139 квадратных метров с одной стороны граничит с морем, а с другой - с поселком Ориссааре. Преобразовать водонапорную башню в жилое помещение не легкая работа, но новый дом, несомненно, может стать одним из самых привлекательных жилых зданий на Сааремаа. Здесь вы сможете воплотить в жизнь все свои самые смелые идеи!

Земельный участок с одной стороны граничит с морем. ФОТО: KV.EE

Водонапорная башня занимает на участке всего 52,9 м2 и к тому же расположена на краю участка. Площадь земельного участка - 2139 м2. Море находится всего в 150 метрах от башни.

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