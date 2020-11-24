Седьмой флот США отверг обвинения в нарушении морской границы России

В документе также подчеркивается, что США, проведя данную операцию, продемонстрировали, что эти воды не являются частью российских территориальных вод и США не намерены признавать утверждение России о том, что залив Петра Великого имеет юридический статус исторического, пишет Deutsche Welle.

"Все наши операции разрабатываются в соответствии с нормами международного права и с целью демонстрации того, что США, будь то в воздухе или на море, будут проводить их везде, где это разрешают международные правовые нормы, невзирая на конкретное расположение и чрезмерные территориальные претензии", - указывается в заявлении Седьмого флота ВМС США.

Седьмой флот опроверг сообщение министерства обороны России о том, что USS John S. McCain был вытеснен из залива Петра Великого российским кораблем. "USS John S. McCain не был выдворен с территории какой-либо страны. McCain проводил операцию в рамках FONOP в соответствии с нормами международного права и будет продолжать проведение нормальных операций в международных водах. США никогда не склонятся перед запугиванием, их не принудят к признанию незаконных морских притязаний, таких как со стороны Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении.