Нарвитяне найдут нового мэра под елкой: выборы ожидаются в конце декабря

Новая коалиция в Нарвском городском собрании завтра может объявить, кто станет мэром города и председателем горсобрания. Переговоры по этому поводу затянулись, как и сама процедура выборов. Депутаты выберут мэра только под Новый год, если не будет новой отсрочки. Тем временем за возвращение на пост экс-мэра поставили подписи более 2800 нарвитян.
Договор между двумя фракциями
Почти наверняка новая коалиция выдвинет кандидатом в мэры Катри Райк - депутата Рийгикогу и Нарвского горсобрания, председателя фракции Meie Narva в горсобрании. Поскольку у новой коалиции большинство мест в горсобрании, сами выборы мэра депутатами после этого будут лишь формальностью.
Но вечером в понедельник сама Катри Райк еще не могла подтвердить официально, что по коалиционному договору мэром станет именно она:
“Мы еще в процессе, поскольку еще не создана фракция центристов. Она будет создана в четверг на заседании горсобрания. Поэтому официально пока нет тех, между кем будет заключен договор. И мы еще продолжаем обсуждение. В данный момент стопроцентной ясности еще нет. Но поскольку выборы не сейчас - госпожа Оленина решила затягивать этот вопрос по возможности долго - временного ограничения нет. Но всё идет своим путем”.
По словам Катри Райк, коалиционный договор будет официальным документом, который подпишут представители двух фракций - Meie Narva и центристской.
Катри Райк предполагает, что договор будут подписан в конце этой недели:
“Но такие договоры и не должны рождаться легко. Мы люди с достаточно разными взглядами. И лучше взять время для обсуждения, чем что-нибудь очень быстро подписать. Я могу только сказать, что наш кандидат на пост вице-председателя горсобрания - Яна Кондрашова”.
Депутат Татьяна Стольфат днем во вторник сказала, что фракция горсобрания, которая будет называться Kesk, практически, создана. В нее войдут те семь депутатов, которые покинули фракцию Kodulinn Narva и, вероятно, добавятся еще члены.
11 января - крайний срок, который грозит роспуском собрания
Создатели новой коалиции в Нарве планировали, что депутаты будут выбирать мэра и председателя горсобрания на ближайшем заседании городского собрания 26 ноября. Но в повестку этого заседания вопрос не вошел. Катри Райк считает, что нынешнее руководство намерено затягивает вопрос. После отставки прежнего председателя Ирины Янович работой собрания руководят ее заместители Лариса Оленина и Елена Паховова.
Согласно закону, говорит Катри Райк, если выборы мэра не состоятся в течение двух месяцев после его отставки (то есть, до 11 января), горсобрание должно быть распущено. Но досрочные выборы законом не предусмотрены: места нынешних депутатов в этом гипотетическом случае займут замещающие члены горсобрания. То есть люди, которые на выборах 2017 года в каждом избирательном списке набрали меньше голосов, чем нынешние депутаты, и не попали в горсобрание.
Татьяна Стольфат надеется, что выборы пройдут в декабре, не позднее, чем это положено по закону:
“Я надеюсь, что у имеющихся сейчас руководителей хватит уверенности, чтобы назначить даты, чтобы город имел руководителей. Потому что любое оттягивание - это не слишком корректная игра, и получается, что мы преследуем какие-то личные интересы и не задумываемся, что нас выбрали горожане делать дела и выполнять работу. А не играть в “нравится - не нравится” и притягивать сроки “за уши”. Я считаю, что это недопустимо”.
Заместитель председателя горсобрания Елена Пахомова подтвердила, что выборы мэра должны состояться на очередном заседании городского собрания в декабре. Но точная дата этого заседания пока не назначена.
Обычно заседания Нарвского городского собрания проходят каждый последний четверг месяца, но возможно изменение даты. В этот раз последний четверг месяца выпадает на 31 декабря.
За возвращение бывшего мэра собрано 2864 подписи
За свои прежние посты также намерены побороться экс-мэр Алексей Евграфов и экс-председатель горсобрания Ирина Янович.
В Нарве прошел сбор подписей за то, чтобы горсобрание снова назначило Евграфова мэром. Организатор Алла Деловая сообщила во вторник, что свои подписи поставили 2864 человека. Это в шесть раз больше минимально требуемого количества, то есть депутаты должны будут официально рассмотреть этот вопрос.
“Выбор мэра - это полномочия только горсобрания, - комментирует эту ситуацию Катри Райк. - Разумеется, когда подписи будут собраны и переданы, это будет обсуждаться. Но это не повлияет на выбор мэра города, поскольку его могут выбирать только члены горсобрания. Разумеется, это заставит членов горсобрания думать, чтобы сделать правильный выбор. Я лично за то, чтобы кандидатом был и господин Евграфов, чтобы были выборы, в которых он тоже участвует, и мы могли бы учитывать мнение горожан, которые подписались. Это мое личное мнение”.