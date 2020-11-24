Нарвитяне найдут нового мэра под елкой: выборы ожидаются в конце декабря

Договор между двумя фракциями

Почти наверняка новая коалиция выдвинет кандидатом в мэры Катри Райк - депутата Рийгикогу и Нарвского горсобрания, председателя фракции Meie Narva в горсобрании. Поскольку у новой коалиции большинство мест в горсобрании, сами выборы мэра депутатами после этого будут лишь формальностью.

Но вечером в понедельник сама Катри Райк еще не могла подтвердить официально, что по коалиционному договору мэром станет именно она:

“Мы еще в процессе, поскольку еще не создана фракция центристов. Она будет создана в четверг на заседании горсобрания. Поэтому официально пока нет тех, между кем будет заключен договор. И мы еще продолжаем обсуждение. В данный момент стопроцентной ясности еще нет. Но поскольку выборы не сейчас - госпожа Оленина решила затягивать этот вопрос по возможности долго - временного ограничения нет. Но всё идет своим путем”.

По словам Катри Райк, коалиционный договор будет официальным документом, который подпишут представители двух фракций - Meie Narva и центристской.

Катри Райк предполагает, что договор будут подписан в конце этой недели:

“Но такие договоры и не должны рождаться легко. Мы люди с достаточно разными взглядами. И лучше взять время для обсуждения, чем что-нибудь очень быстро подписать. Я могу только сказать, что наш кандидат на пост вице-председателя горсобрания - Яна Кондрашова”.

Депутат Татьяна Стольфат днем во вторник сказала, что фракция горсобрания, которая будет называться Kesk, практически, создана. В нее войдут те семь депутатов, которые покинули фракцию Kodulinn Narva и, вероятно, добавятся еще члены.

11 января - крайний срок, который грозит роспуском собрания

Создатели новой коалиции в Нарве планировали, что депутаты будут выбирать мэра и председателя горсобрания на ближайшем заседании городского собрания 26 ноября. Но в повестку этого заседания вопрос не вошел. Катри Райк считает, что нынешнее руководство намерено затягивает вопрос. После отставки прежнего председателя Ирины Янович работой собрания руководят ее заместители Лариса Оленина и Елена Паховова.

Согласно закону, говорит Катри Райк, если выборы мэра не состоятся в течение двух месяцев после его отставки (то есть, до 11 января), горсобрание должно быть распущено. Но досрочные выборы законом не предусмотрены: места нынешних депутатов в этом гипотетическом случае займут замещающие члены горсобрания. То есть люди, которые на выборах 2017 года в каждом избирательном списке набрали меньше голосов, чем нынешние депутаты, и не попали в горсобрание.

Татьяна Стольфат надеется, что выборы пройдут в декабре, не позднее, чем это положено по закону: