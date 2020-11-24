Ситуация ухудшилась: в столичном регионе Финляндии вводятся более жесткие ограничения

В частности, в Финляндии будут закрыты все публичные помещения, под запретом окажутся все массовые мероприятия, учебные заведения второй ступени переведут на дистанционное обучение.

К публичным помещениям относятся, в том числе, библиотеки, бассейны и муниципальные спортзалы.

В то же время общеобразовательные школы (1-9 классы) и детские сады будут работать в нормальном режиме. Также необходимые услуги соцздрава останутся вне ограничений.

Конкретные решения огласят в четверг. По словам мэра Хельсинки Яна Вапаавуори, срок действия новых ограничений может быть, например, три недели или до конца года.

Столичный градоначальник подчеркнул, что ситуация - крайне серьезная, и она изменилась в худшую сторону всего за неделю.

Вапаавуори обосновал необходимость новых ограничений четырьмя причинами: ростом числа госпитализированных, вспышками заболевания в домах престарелых и приютах для бездомных, загруженностью служб отслеживания цепочек заражения и безответственным поведением граждан. Он потребовал, чтобы все без исключения соблюдали рекомендации, касающиеся ношения масок и соблюдения безопасной дистанции.

Ранее сообщалось, что особое беспокойство у властей вызывают жители иностранного происхождения, среди которых зафиксировано большое количество заражений. Для решения этой проблемы в Хельсинки появятся консультанты, которые будут отвечать на связанные с эпидемией вопросы, в том числе на русском языке. Также будет организован мобильный пункт тестирования.

Что касается частного бизнеса, в том числе, ресторанов, то на них полномочия муниципальных властей не распространяются. Решение в этой сфере должно принять правительство. Вчера сообщалось, что под запретом окажется деятельность так называемых "ночных кафе".

На прошлой неделе на территории медицинского округа HUS были введены ограничения, касающиеся массовых мероприятий и досуга. В частности, число участников массовых мероприятий ограничили 20 человек, а занятия контактными и командными видами спорта для лиц старше 20 лет отменили.

Исполнительный директор медицинского округа Хельсинки и Уусимаа HUS Юха Туоминен сообщил, что число госпитализированных с коронавирусом за последние сутки выросло на 15 %. По его словам, ситуация тревожная, и нужны новые ограничительные меры.

За последнюю неделю в HUS было зарегистрировано 1533 случая коронавируса, в то время как неделей раньше эта цифра составила 992 новых заражений.

Число пациентов старше 40 лет за 5 недель выросло с 272 до 658. Доля положительных тестов на коронавирус сейчас выросла до 4 %. Прирост за последнюю неделю составляет один процент.

Вчера сообщалось, что больницы HUS переведены до наивысшей степени готовности.