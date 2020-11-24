Знакомый о подозреваемом в мошенничестве эстонце: этот человек станет вашим ночным кошмаром!

«Одна ложь следует за другой, но он может быть настолько убедительным, что те, кто его не знают, могут попасться на крючок», - говорит житель Лейзи (Сааремаа), который сталкивался с Мареком Таммом.
Мужчина рассказал Saarte Hääl, что Тамм - очень искусный манипулятор. Не редки спонтанные сообщения с указанием, что иностранная пресса интересуется жертвой мошенничества или финская фирма Kesko выступит в защиту Марека. Помимо «дерганья за веревочки» Марек угрожает, что если ударит, то нанесет политический удар.
«Многие жертвы не осмелились рассказать свои истории. Психологический террор, бесконечные сообщения и письма - этот человек легко станет вашим ночным кошмаром», - сказала одна из жертв.
Излюбленный трюк Тамма — фотоманипуляции. Например, на основании рассказанных сказок, предложений о работе и знакомств, было логичным шагом сфабриковать приглашение на прием к президенту.
В 2018 году в поддельном приглашении на имя Марека Тамма местом проведения приема была отмечена Эстонская национальная опера, хотя прием на самом деле проходил в Эстонском национальном музее. Пресс-секретарь канцелярии президента Майлин Аасмяэ подтвердила, что это не отправленное ими приглашение.
Несколько лет назад Марек Тамм утверждал, что предприниматель Вячеслав Леэдо предлагал ему работать советником в нескольких фирмах, зарплата — 10 000 евро в месяц. Сам Леэдо назвал рассказ Тамма смехотворным.
Также Марек утверждал, что с Леэдо он поедет на Украину и в Китай, а пока он отправится в Швецию, где работает директором компании Lindex, поскольку договор требует подписания.
Очистка места для купания
Одной из предполагаемых заслуг Марека Тамма перед обществом была очистка места для купания Лейзи.
«Однажды он пришел ко мне с предложением очистить пляж от грязи, скапливающейся весной. Самоуправление время от времени делало это, иногда также в сотрудничестве с RMK, поскольку он под их опекой», - сказал бывший волостной старейшина Лейзи Людвик Мытлеп.
По словам Мытлепа, предложение было дельным, и поскольку Тамм пообещал заплатить за него, было достигнуто соглашение. Волость заказала наведение порядка у одной компании, благодаря которой работы были выполнены быстро и очень качественно.
«Когда я получил предложение от фирмы по стоимости работ, я согласовал его с тогда еще Мареком Алле (бывшая фамилия Тамма — прим.ред.)», - вспоминает Мытлеп.
Марек Алле согласился и работы были заказаны. Но когда пришло время платить за проделанную работу, с ним было сложно связаться, рассказывает Мытлеп, которому все-таки удалось несколько раз связаться с ним по телефону. Каждый раз он сразу соглашался оплатить счет и называл различные причины, почему еще не заплатил — бухгалтер куда-то делся и т.д.
Работа была завершена в мае, и Мытлеп еще надеялся получить деньги в ноябре. К тому времени, однако, стало ясно, что этот человек блефует. «Мы оплатили работы из бюджета волости, - сказал тогдашний волостной старейшина Лейзи. - Так что его хваставство, что жители Лейзи смогли отдохнуть на чистом пляже благодаря его финансированию, является необоснованным и ложным».
Мытлеп добавил, что во время их первой и единственной встречи у Марека было много идей, которые он хотел немедленно воплотить в Лейзи. Например, строительство большого гостиничного комплекса для немцев. «Эта идея сразу показалась сомнительной», - отметил Мытлеп.
Доказательства не отправлены
Вчера утром у Saarte Hääl была договоренность с Мареком Таммом об интервью. Тамм должен был появиться в редакции со всеми доказательствами и фактами, чтобы доказать, что все предъявленные ему обвинения в мошенничестве и лжи являются неправдой. В пятницу поздно вечером Тамм отправил сообщение с непонятным содержанием, вчера не отвечал на сообщения и сбрасывал звонки.
К обеду он связался с Saarte Hääl и объяснил отправленное в пятницу поздно вечером сообщение тем, что был пьян и зол.
На вопрос, почему Тамм во время прошлой беседы соврал, что раньше его не наказывали за мошенничество, он ответил, что неправильно понял вопрос. Тамм ранее утверждал, что его имя уже рассматривалось в суде в рамках дела о банкротстве, но не упомянул наказание за мошенничество, включая фальсификацию и предоставление неверных данных судебным исполнителям.
На прошлой неделе Марек Тамм сказал, что фотографии, на которых он позирует с арабским принцем и Далай-ламой, были сделаны с восковыми фигурами и это можно доказать. Вчера он отправил в редакцию оригиналы изображений, опубликованных в двух предыдущих статьях. По словам Тамма, на фотографии Далай-ламы изображена восковая фигура, и с арабским принцем он встретился случайно. По его словам, он наложил фильтр на фото Далай-ламы, лицо якобы не обработано.
Марек Тамм подтвердил, что на фотографиях, отправленных Пеэтеру Анниону (предпринимателю, обвиняющему Тамма в выманивании денег – прим.ред.), не его и внебрачной дочери шведского миллиардера Йоханны Лундберг общие близнецы, а только дети Йоханны.
Он также заверил, что поделился с Аннион фотографиями Йоханны и детей, которые Йоханна Лундберг отправила ему лично. По словам Марека, это не фото модели из интернета, поскольку с этой женщиной он дважды лично встречался.
«Йоханна Лундберг существует, но она больше не моя хорошая знакомая после скандала в конце лета, когда Пеэтер Аннион украла товарный знак пивоварни. Вся эта война идет только из-за пива», - сказал Тамм.
Марек Тамм утверждает, что управлял успешным пивным брендом Vikingsbeer, вокруг которого с Пеэтером Аннионом у него идут споры.
По словам Тамма, приглашение на прием президента было сделано его дочери, как хорошей ученице, а не адресовано ему самому. Как в фальшивом приглашении оказалось его имя, Тамм не смог объяснить.
«Я говорил о том, что было на самом деле. За этим стоят только большие деньги», - заявил Марек Тамм, добавив, что с защитником Робертом Сарве готовятся к крупному судебному процессу и что все обвинения против него до сих пор не имели фактов.