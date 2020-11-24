Знакомый о подозреваемом в мошенничестве эстонце: этот человек станет вашим ночным кошмаром!

Мытлеп добавил, что во время их первой и единственной встречи у Марека было много идей, которые он хотел немедленно воплотить в Лейзи. Например, строительство большого гостиничного комплекса для немцев. «Эта идея сразу показалась сомнительной», - отметил Мытлеп.

Доказательства не отправлены

Вчера утром у Saarte Hääl была договоренность с Мареком Таммом об интервью. Тамм должен был появиться в редакции со всеми доказательствами и фактами, чтобы доказать, что все предъявленные ему обвинения в мошенничестве и лжи являются неправдой. В пятницу поздно вечером Тамм отправил сообщение с непонятным содержанием, вчера не отвечал на сообщения и сбрасывал звонки.

К обеду он связался с Saarte Hääl и объяснил отправленное в пятницу поздно вечером сообщение тем, что был пьян и зол.

На вопрос, почему Тамм во время прошлой беседы соврал, что раньше его не наказывали за мошенничество, он ответил, что неправильно понял вопрос. Тамм ранее утверждал, что его имя уже рассматривалось в суде в рамках дела о банкротстве, но не упомянул наказание за мошенничество, включая фальсификацию и предоставление неверных данных судебным исполнителям.

На прошлой неделе Марек Тамм сказал, что фотографии, на которых он позирует с арабским принцем и Далай-ламой, были сделаны с восковыми фигурами и это можно доказать. Вчера он отправил в редакцию оригиналы изображений, опубликованных в двух предыдущих статьях. По словам Тамма, на фотографии Далай-ламы изображена восковая фигура, и с арабским принцем он встретился случайно. По его словам, он наложил фильтр на фото Далай-ламы, лицо якобы не обработано.

Марек Тамм подтвердил, что на фотографиях, отправленных Пеэтеру Анниону (предпринимателю, обвиняющему Тамма в выманивании денег – прим.ред.), не его и внебрачной дочери шведского миллиардера Йоханны Лундберг общие близнецы, а только дети Йоханны.

Он также заверил, что поделился с Аннион фотографиями Йоханны и детей, которые Йоханна Лундберг отправила ему лично. По словам Марека, это не фото модели из интернета, поскольку с этой женщиной он дважды лично встречался.

«Йоханна Лундберг существует, но она больше не моя хорошая знакомая после скандала в конце лета, когда Пеэтер Аннион украла товарный знак пивоварни. Вся эта война идет только из-за пива», - сказал Тамм.

Марек Тамм утверждает, что управлял успешным пивным брендом Vikingsbeer, вокруг которого с Пеэтером Аннионом у него идут споры.

По словам Тамма, приглашение на прием президента было сделано его дочери, как хорошей ученице, а не адресовано ему самому. Как в фальшивом приглашении оказалось его имя, Тамм не смог объяснить.