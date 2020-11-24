В этом году в Хааберсти будет гораздо больше рождественских инсталляций и украшений

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в этом году зимнее праздничное освещение будет значительно дополнено. В это сложный год очень важно чтобы у нас было время для радости и душевного тепла. «Впервые засверкал в рождественских огнях весь променад пруда Вяйке-Ыйсмяэ. Световая цепочка уже протянулась по периметру всего пруда, но работы по украшению продолжаются», - сказал старейшина и добавил, что засверкает весь район, помимо привычных украшений, различные новые световые декорации можно будет повстречать в всех уголках района.