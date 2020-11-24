В этом году в Хааберсти будет гораздо больше рождественских инсталляций и украшений

В этом году в районе Хааберсти привычное праздничное зимнее освещение будет значительно дополнено. Будет установлено несколько новых световых инсталляций и декораций, дополнены световые украшения и декорации на столбах освещения возле дорог.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в этом году зимнее праздничное освещение будет значительно дополнено. В это сложный год очень важно чтобы у нас было время для радости и душевного тепла. «Впервые засверкал в рождественских огнях весь променад пруда Вяйке-Ыйсмяэ. Световая цепочка уже протянулась по периметру всего пруда, но работы по украшению продолжаются», - сказал старейшина и добавил, что засверкает весь район, помимо привычных украшений, различные новые световые декорации можно будет повстречать в всех уголках района.
«Если в прошлом году установили в амфитеатре инсталляции в виде трёх ангелов, то в этом году там также появятся новые световые декорации. Также возле зоопарка установят фигуры животных. Новые световые украшения на столбах освещения на радость жителям уже установлены на Палдиском шоссе и на улице Астангу», - поделился Ханимяги и добавил, что к первому адвенту в Хааберсти будет установлено большая часть рождественских украшений.
Старейшина приглашает жителей и гостей района в субботу, 28 ноября в 15.00 в амфитеатр на пруду Вяйке-Ыйсмяэ, чтобы вместе насладиться новыми световыми декорациями и послушать небольшой концерт.
Район Хааберсти украшают совместными усилиями управа Хааберсти, департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и парк Кадриорг.