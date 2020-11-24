Кремль объяснил, почему Путин до сих пор не привился российской вакциной от коронавируса

Так Песков ответил на вопрос, почему глава РФ до сих пор не принял решение привиться от COVID-19, передает "Интерфакс".

"Президент не может же несертифицированную вакцину использовать. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом", - добавил пресс-секретарь президента России.

На прошлой неделе Путин, выступая на саммите БРИКС, заявил, что российские вакцины от коронавируса являются безопасными. "Российские вакцины есть, они работают, работают эффективно и безопасно", - сказал он.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". В данный момент она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 180 добровольцах старше 60 лет.