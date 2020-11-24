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Дании была мировым лидером в производстве меха норок, пока у этих животных не обнаружился коронавирус, вызывающий Covid-19. Теперь меховая индустрия в стране фактически перестала существовать. Но она и до пандемии переживала не лучшие времена.

Getty Images Защитники прав животных говорят, что условия на зверофермах негуманны и способствуют распространению инфекций. Причем в Дании условия были лучше, чем в других странах.

Европейская меховая индустрия оказалась в центре внимания из-за массового уничтожения инфицированных коронавирусом норок на датских зверофермах.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила об этом решении в начале ноября после того, как в 288 из 1139 хозяйств у животных был обнаружен новый штамм вируса SARS-CoV-2 и им заразились 12 человек.

Особую тревогу медиков вызвало то, что мутировавший штамм снижает способность организма вырабатывать антитела и, таким образом, может оказаться более устойчивым либо вовсе неуязвимым для вакцин.

Кадры массовых захоронений животных и рыдающих хозяев вызвали общественное негодование, еще более усилившееся после вынужденного признания правительства, что для данной меры у него не имелось достаточных правовых оснований.

Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен подал в отставку. В субботу протестующие фермеры на сотнях тракторов въехали в центр Копенгагена. Демонстрации имели место также в Ольборге и Орхусе.

Getty Images Недовольные датские фермеры приезжали в города на своих тракторах.

К настоящему моменту уничтожены по меньшей мере 10 из 17 миллионов датских норок, в том числе все животные на зараженных фермах. Считается, что остальные животные с ферм, где коронавирус не выявлялся, либо уже истреблены, либо будут усыплены в ближайшее время.

Предложенный правительством мораторий на разведение норок до 2022 года получил поддержку парламента, но переговоры о компенсациях фермерам затягиваются.

Под угрозой оказались около 6 тысяч рабочих мест.

"Фактически это постоянное закрытие и ликвидация отрасли, - заявил председатель Ассоциации заводчиков норок Таге Педерсен. - Это удар по благополучию не только тех, кто непосредственно разводит норок, но целых общин".

Владелец зверофермы Пер Тюрреструп говорит, что на восстановление качества и расцветки меха у новой генерации норок после карантина понадобится 15-20 лет.

Крупнейший в мире Копенгагенский пушной аукцион уже объявил, что распродает остатки и закрывается на два-три года.

В 2019 году на Копенгагенском аукционе были проданы 25 миллионов шкурок из Дании и других стран, главным образом клиентам из Китая.

В 2013 году, на пике мировых цен на мех, выручка аукциона достигла 2 млрд долларов.

Наиболее популярные пушные звери. BBC

Норка - самый популярный пушной зверь. В 2018 году в Европе заготовили 34,7 миллиона шкурок, тогда как следующих по количеству лис - 2,6 миллиона. В 2013 году, когда невыделанная шкурка стоила 90 долларов, мировое производство меха норки составило 4,3 миллиарда долларов.

До нынешнего кризиса в 24 государствах Европы насчитывалось 4350 звероферм.

Крупнейшие производители меха в Европе. BBC

Бесспорным лидером являлась Дания (17,7 миллиона ежегодно заготавливаемых шкурок, более половины европейского и четверти мирового производства).

За ней следовали Польша (5,1 миллиона), Финляндия (4,51 миллиона), Нидерланды (4,5 миллиона), Литва (1,23 миллиона) и Греция (1,2 миллиона). Много норок разводят также в США, Канаде, России, а последнее время - в Китае.

Проблемы в отрасли наметились еще до пандемии.

Из-за протестов защитников животных на Западе многие модные дома и знаменитости отказались от натурального меха. Разведение пушных зверей у себя запретили Британия, Австрия, Германия и Япония.

Getty Images Под влиянием агитации защитников прав животных многие потребители в западных странах отказались от меха.

Сперва место европейских потребителей заняли менее озабоченные гуманностью и экологией китайцы.

"После 2000 года китайский рынок начал стремительно расти. Меховая шуба означала, что вы вошли в средний класс", - говорит глава отделения моды датской Королевской академии Эльзе Скьёльд.

По данным Международной ассоциации производителей меха, 35-40 процентов мирового потребления приходится на Китай и Южную Корею, при этом спрос сдвинулся с долгополых "бабушкиных шуб" в направлении более дешевых изделий с небольшим количеством меха.

Затем Китай сам превратился в крупного производителя пушнины, предложение выросло и цены обвалились - с 2013 по 2019 год примерно втрое.

"Множество новых ферм вышли на рынок, и возникло перепроизводство", - поясняет Эльзе Скьёльд.

После массового забоя из-за Covid-19 цены опять пошли вверх. "Люди опасаются дефицита", - замечает глава Международной ассоциации производителей меха Марк Оутен.

Getty Images На Азию теперь приходится 35-40% всех мировых продаж мехов.

Скьёльд полагает, что в Китае теперь начнется массовое инвестирование в пушную отрасль, и рыночную нишу датских фермеров займут конкуренты.

Она опасается, что перенос производства в страны с не таким жестким, как в Дании, регулированием и контролем, приведет к жестокому обращению к животными.

Норки оказались чрезвычайно восприимчивы к вирусу Covid-19, который быстро распространяется на фермах. Случаи заболевания обнаруживались во Франции, Испании, Швеции, Италии, США, Греции, Польше и Нидерландах (в Нидерландах разведение норки тоже запретили до марта 2021 года).

Рост ВВП и доходов в Китае последние три года также замедлился. Наиболее уязвимыми в таких случаях оказываются продажи предметов роскоши.

"Вся пушная индустрия переживает трудные времена, даже в Китае компании закрываются", - говорит эксперт по товарам этого сегмента из международной консалтинговой фирмы OCC Вероника Ван.

Из-за Covid-19 в сочетании с падением спроса Китай, вероятно, станет осторожнее относиться к импорту мехов, довольствуясь собственным производством, считает она.

В более отдаленной перспективе китайцы, особенно молодые, могут также предпочесть искусственный мех натуральному, считает эксперт. До сих пор искусственный мех в их сознании ассоциировался с чем-то дешевым и низкопробным, но теперь изделия из него начали создавать самые престижные модные дома.

Тем временем защитники животных видят в пандемии подходящий повод для того, чтобы вообще покончить с меховой индустрией.