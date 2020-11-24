«Черная пятница»: Департамент здоровья осуждает скидочные кампании в магазинах, за нарушение правил грозят штрафы

На этой неделе многие магазины проводят предрождественскую кампанию распродаж по скидкам "Черная пятница", которая будет проходить не только в онлайн, но и в обычных магазинах.
Департамент здоровья не считает это ответственным и готов оштрафовать торговцев, если в ходе распродаж не будет выполняться требования о дистанции "2+2" и ношении масок, передает rus.err.ee.
"Сегодня, когда мы видим, как сильно у нас распространяется заражение коронавирусом, мы действительно не рекомендуем проведение таких кампаний, - сказала руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и эпидемиологической службой Департамента здоровья Ханна Сепп. - С предстоящей кампанией "Черная пятница" ясно, что это очень важный источник дохода для продавцов, но на этот раз более крупные кампании следует проводить в интернете".
Сама по себе организация кампании распродаж по скидкам не является нарушением приказа Департамента здоровья, но если она приводит к большему скоплению людей, lепартамент считает необходимым вмешаться и нарушившие могут быть оштрафован.