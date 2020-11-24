«Черная пятница»: Департамент здоровья осуждает скидочные кампании в магазинах, за нарушение правил грозят штрафы

Департамент здоровья не считает это ответственным и готов оштрафовать торговцев, если в ходе распродаж не будет выполняться требования о дистанции "2+2" и ношении масок, передает rus.err.ee .

"Сегодня, когда мы видим, как сильно у нас распространяется заражение коронавирусом, мы действительно не рекомендуем проведение таких кампаний, - сказала руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и эпидемиологической службой Департамента здоровья Ханна Сепп. - С предстоящей кампанией "Черная пятница" ясно, что это очень важный источник дохода для продавцов, но на этот раз более крупные кампании следует проводить в интернете".