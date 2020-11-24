Вт, 24.11.2020
Я, безусловно, всегда поддерживал свободу прессы по различным вопросам в своей работе. Я поддерживаю это сегодня и буду поддерживать завтра. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • «Черная пятница»: Департамент здоровья осуждает скидочные кампании в магазинах, за нарушение правил грозят штрафы

«Черная пятница»: Департамент здоровья осуждает скидочные кампании в магазинах, за нарушение правил грозят штрафы

"Черная пятница". Фото иллюстративное.

ФОТО: Mihkel Maripuu

На этой неделе многие магазины проводят предрождественскую кампанию распродаж по скидкам "Черная пятница", которая будет проходить не только в онлайн, но и в обычных магазинах. 

Департамент здоровья не считает это ответственным и готов оштрафовать торговцев, если в ходе распродаж не будет выполняться требования о дистанции "2+2" и ношении масок, передает rus.err.ee.

"Сегодня, когда мы видим, как сильно у нас распространяется заражение коронавирусом, мы действительно не рекомендуем проведение таких кампаний, - сказала руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и эпидемиологической службой Департамента здоровья Ханна Сепп. - С предстоящей кампанией "Черная пятница" ясно, что это очень важный источник дохода для продавцов, но на этот раз более крупные кампании следует проводить в интернете".

Сама по себе организация кампании распродаж по скидкам не является нарушением приказа Департамента здоровья, но если она приводит к большему скоплению людей, lепартамент считает необходимым вмешаться и нарушившие могут быть оштрафован. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back