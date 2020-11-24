Марти Куузик: судебное заседание - неспортивное соревнование

Однако Куузик признал, что начало процесса не принесло облегчения. По словам Куузика, все люди должны спокойной воспринять процесс. «Правильнее всего рассудит суд», - добавил Куузик. Судья Хели Вяйнасте уточнила, что Марти Куузик вины не признал.

На процесс Куузика запланировано десять заседаний. Последнее состоится 21 декабря.

В судебном доме Вируского уездного суда в Раквере во вторник начался судебный процесс по делу бывшего министра Марти Куузика, обвиняемого в физическом насилии по отношению к своим близким. Сам Марти Куузик обвинения в свой адрес отрицает.

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что суд над Куузиком, пробывшим в должности министра внешней торговли и инфотехнологии менее двух дней, в интересах защиты частной жизни предполагаемой пострадавшей стороны, происходит за закрытыми дверями и по этой причине информации о ходе процесса общественность не получает.

Уголовное дело с целью расследования заявлений в отношении Куузика в средствах массовой информации о домашнем насилии было возбуждено 29 апреля прошлого года.

Суд рассматривает уголовное дело Куузика в рамках общего производства, но на предварительном слушании, состоявшемся в октябре прошлого года, суд объявил его закрытым по просьбе бывшей жены Марти Куузика Карин Куузик.

В то же время Карин Куузик ранее заявляла, что не считает себя жертвой, и отрицала предполагаемое насилие в отношении нее.