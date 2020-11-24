Вт, 24.11.2020
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Михаил Кылварт

Антимасочники проведут в Таллинне акцию протеста
Департамент здоровья призывает отказаться от посещения мероприятия

Ühistranspordis peab nüüdsest maski kandma. FOTO: Marko Saarm/Sakala

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В соцсети распространяется сообщение, что в пятницу, 27 ноября на площади Вабадузе в Таллинне состоится демонстрация против ношения масок. Департамент здоровья заявляет, что, хотя проведение акции остановить нельзя, ранее такие мероприятия в мире способствовали распространению вируса, пишет Postimees.

«Цель акции - показать несогласие общественности с принятым правительством ЭР решением обязать носить маски. Мы - не рабы и не должны быть рабами. Мы все - свободные люди и живем на свободной земле. Я считаю, что решение правительства носить маски крайне неуместно и нарушает права человека», - говорится в призыве к манифесту. 

В выданном полицией разрешении на проведение мероприятия указано, что будет участвовать до 100 человек. 

Организатор также призывает людей составить коллективный иск.

Департамент здоровья отметил, что акции протеста приветствуются в Эстонии, но надеется на благоразумие и советь людей.

«Конечно, эти люди не видят этического конфликта в своей деятельности. У нас свободная страна, люди имеют право выражать свою волю. Мы по-прежнему отталкиваемся от реальности, речь идет о распространении вируса, - прокомментировала советник по СМИ департамента Эйке Кингсепп. - К сожалению, у таких мероприятий были грустные последствия в других странах. Хочу призвать к совести людей, если идете на протест, делайте это здоровыми».

Кингсепп добавляет, что когда подобные акции проходили в других странах, появлялись новые очаги заражения. 

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