Антимасочники проведут в Таллинне акцию протеста

«Цель акции - показать несогласие общественности с принятым правительством ЭР решением обязать носить маски. Мы - не рабы и не должны быть рабами. Мы все - свободные люди и живем на свободной земле. Я считаю, что решение правительства носить маски крайне неуместно и нарушает права человека», - говорится в призыве к манифесту.

В выданном полицией разрешении на проведение мероприятия указано, что будет участвовать до 100 человек.

Организатор также призывает людей составить коллективный иск.

Департамент здоровья отметил, что акции протеста приветствуются в Эстонии, но надеется на благоразумие и советь людей.

«Конечно, эти люди не видят этического конфликта в своей деятельности. У нас свободная страна, люди имеют право выражать свою волю. Мы по-прежнему отталкиваемся от реальности, речь идет о распространении вируса, - прокомментировала советник по СМИ департамента Эйке Кингсепп. - К сожалению, у таких мероприятий были грустные последствия в других странах. Хочу призвать к совести людей, если идете на протест, делайте это здоровыми».