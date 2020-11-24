Ратас внес президенту предложение назначить новых министров

Премьер-министр Юри Ратас во вторник вечером предложил президенту назначить новым министром образования и науки Яака Ааба, прежде занимавшего должность министра государственного управления, а новым министром государственного управления - депутата Рийгикогу Аннели Отт.
Президент Керсти Кальюлайд в течение трех дней должна освободить от должности министра государственного управления и назначить в должность новых министров.
После назначения Аннели Отт вступит в должность министра государственного управления, принеся присягу перед Рийгикогу. Поскольку Яак Ааб уже принес присягу, вступая в должность министра государственного управления, он не должен делать этого снова, начиная руководить другим министерством.
Изменения в правительстве вызваны отставкой министра образования и науки Майлис Репс. Репс подала премьер-министру прошение об отставке 20 ноября, на следующий день президент освободила ее от должности.