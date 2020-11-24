Кальюлайд: Ратас пытается удержать свое место благодаря новым министрам

По словам Кальюлайда, у общества большие ожидания в отношении обоих министров. Министр образования должеен твердо стоять за финансирование своей сферы и решить сложную проблему с будущим поколением учителей. По мнению Кальюлайда, причиной непопулярности профессии педагога — уровень зарплат.

«Имея это в виду, я ожидал, что в качестве министра образования будет приглашен сильный специалист в этой области - человек с многолетним опытом в сфере образования и науки. Но оказывается, что такие люди в Эстонии, к сожалению, кончились. Майлис Репс, видимо, была последней, - сказала Кальюлайд Postimees. - Сейчас просто квалифицированных людей больше нет».

В сфере госуправления дел тоже непочатый край, уверен политик. Он говорит, что одна из самых больших проблем и вызовов Эстонии заключается в региональном неравенстве: инфраструктура, образование, услуги, средства к существованию и доходы.

Кальюлайд считает, что Ратас сделал свой выбор, основываясь на двух критериях: лояльность и преданность, а также предполагаемая прилежность в контексте местных выборов. «Оба политика - очень близкие партийные функционеры», - отметил Кальюлайд.

По его словам, ранее Аннели Отть и Яак Ааб не выделялись какими-либо новыми идеями или инициативами в той области, которые были им поручены . «Совершенно очевидно, что оба министра будут сосредоточены в основном на местных выборах, которые состоятся менее чем через год. И этого от них тоже ждут», - считает Кальюлайд. Он добавил, что ни один из них не решит серьезных проблем в своей области.

Кальюлайд находит нынешнее положение дел печальным. «Не следует управлять страной таким образом, что на высокие должности в правительстве смотреть только с точки зрения места, куда можно разместить хорошего члена партии, который затем вместе с советниками начнет готовиться к тому, на какую автобусную остановку пойти, чтобы раздавать листовки и ручки в сентябре и ноябре следующего года», - пояснил Postimees Раймонд Кальюлайд.