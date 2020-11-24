Байден официально победил на выборах президента США в Неваде

Таким образом, в результате единогласного решения семи непартийных судей шесть голосов выборщиков Невады официально уйдут Байдену. Ожидается, что все шесть выборщиков от Демократической партии встретятся 14 декабря в столице штата Карсон-сити.

В Неваде Байден заручился поддержкой 50,06% голосов избирателей, а президент США Дональд Трамп получил голоса 47, 67% жителей штата. Так, Байден обогнал Трампа на 33 тыс. 596 голосов избирателей.

Ранее во вторник Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате. "Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков (от штата Пенсильвания - ИФ) достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал губернатор Пенсильвании Том Вулф в своем твиттере.

20 ноября госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер утвердил победу Байдена в этом штате. "Цифры не лгут. Я считаю, что те данные, которые мы представили сегодня, - верные", - сказал Раффенспергер, слова которого приводят американские СМИ.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.