Вт, 24.11.2020
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Юри Ратас

Цены на топливо растут из-за хороших новостей о вакцине от Covid-19

Заправка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik

Цена на дизельное топливо в Эстонии впервые с весны снова поднялась выше одного евро за литр, передает "Актуальная камера".

"На рынках ощущается оптимизм из-за появления вакцин от коронавируса, что повлечет за собой увеличение спроса на нефть. Вторая причина - которая особенно повлияла на рост цены на нефть в последние дни - это уверенность в политике, которую будут проводить США после прихода к власти Джо Байдена. Третья причина - заседание ОПЕК+, на котором ожидается решение о сокращении добычи нефти", - пояснил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

В компании Circle K одной из причин удорожания цен на дизель назвали переход на так называемое арктическое дизельное топливо.

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