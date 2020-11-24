Цены на топливо растут из-за хороших новостей о вакцине от Covid-19

"На рынках ощущается оптимизм из-за появления вакцин от коронавируса, что повлечет за собой увеличение спроса на нефть. Вторая причина - которая особенно повлияла на рост цены на нефть в последние дни - это уверенность в политике, которую будут проводить США после прихода к власти Джо Байдена. Третья причина - заседание ОПЕК+, на котором ожидается решение о сокращении добычи нефти", - пояснил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.