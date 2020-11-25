Рейтинги: популярность "Ээсти 200" продолжает расти, поддержка Партии реформ снизилась

Согласно последним опросам, проведенным в период с 27 октября по 23 ноября, за Партию реформ голоса готовы отдать 31,3% (-1,1% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 21,4% опрошенных (+0,1%).

Консервативную народную партию поддерживает 15,4%. Это на 0,4% меньше, чем неделей ранее. За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 12,5 процента респондентов (+1,5%). За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,5%), поддержка которой выросла на 0,2%. "Отечество" поддерживает 5,6% респондентов (-0,1%). Зеленых поддерживает 2,7 процента опрошенных.

Совокупная поддержка коалиционных партий (42,4%) на 2,6 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (39,8%). Последний раз совокупный рейтинг оппозиции опережал коалицию в феврале 2020 года.

Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.